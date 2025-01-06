Переход на новую форму фискальных чеков продлен до 1 марта

Министерство финансов Украины продлило до 1 марта 2025 переходный период для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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К этому сроку разрешено формирование чеков по старой форме. В то же время, предприятия имеют право ввести новые формы фискальных чеков до указанной даты, но это не обязательно.

«Приказы, которыми введены новые требования и продлен срок переходного периода, готовятся для официального опубликования и вступят в силу со дня, следующего за днем опубликования в официальном издании», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, что чеки новой формы должны появиться с 1 января 2025 года в соответствии с приказом Минфина от 22 ноября 2024 года.