Расходы госбюджета в декабре были рекордными

Кассовые расходы государственного бюджета Украины в декабре 2024 составили рекордные 704,7 млрд грн по сравнению с 426,3 млрд грн в ноябре. По общему фонду — 491,9 млрд грн против 340,2 млрд грн в ноябре. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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По сравнению с декабрем 2023 года расходы госбюджета в декабре 2024 выросли на 28,5%, в том числе по общему фонду — на 23,7%.

В декабре благодаря значительной внешней помощи доходы госбюджета составили 470,4 млрд. грн. против 302,6 млрд. грн. в ноябре.

За 2024 год госбюджет получил 3,12 трлн грн доходов, что на 448 млрд грн или 16,8% превышает показатель госбюджета-2023.

По общему фонду рост доходов составил 514 млрд грн, или 31% — до 2,18 трлн грн, в частности, международная финансовая помощь в виде грантов составила 453,6 млрд грн по сравнению с 433,9 млрд грн в 2023 году.

Что касается расходов госбюджета, то в 2024 году они выросли по сравнению с 2023 годом на 464,5 млрд грн, или на 11,6% — до 4,48 трлн грн, в том числе по общему фонду — на 15%, или на 454,5 млрд. грн — до 3,49 трлн грн.