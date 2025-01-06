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6 января 2025, 15:28 Читати українською

Расходы госбюджета в декабре были рекордными

Кассовые расходы государственного бюджета Украины в декабре 2024 составили рекордные 704,7 млрд грн по сравнению с 426,3 млрд грн в ноябре. По общему фонду — 491,9 млрд грн против 340,2 млрд грн в ноябре. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Кассовые расходы государственного бюджета Украины в декабре 2024 составили рекордные 704,7 млрд грн по сравнению с 426,3 млрд грн в ноябре.

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По сравнению с декабрем 2023 года расходы госбюджета в декабре 2024 выросли на 28,5%, в том числе по общему фонду — на 23,7%.

В декабре благодаря значительной внешней помощи доходы госбюджета составили 470,4 млрд. грн. против 302,6 млрд. грн. в ноябре.

За 2024 год госбюджет получил 3,12 трлн грн доходов, что на 448 млрд грн или 16,8% превышает показатель госбюджета-2023.

По общему фонду рост доходов составил 514 млрд грн, или 31% — до 2,18 трлн грн, в частности, международная финансовая помощь в виде грантов составила 453,6 млрд грн по сравнению с 433,9 млрд грн в 2023 году.

Что касается расходов госбюджета, то в 2024 году они выросли по сравнению с 2023 годом на 464,5 млрд грн, или на 11,6% — до 4,48 трлн грн, в том числе по общему фонду — на 15%, или на 454,5 млрд. грн — до 3,49 трлн грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+80
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 января 2025, 15:45
#
Потужні рекорди — гроші спрямовано на телемарафон, вовіну 1000 підтримку, вчительську 2000 підтримку, кешбек, нове міністерство єдності, місцеві потужні менеджери також встановлюють потужні рекорди як адміністрація міста Покровськ планує 34 мільйони на благоустрій витратити в 2025 році
+
+12
nitrolog
nitrolog
6 января 2025, 16:30
#
Треба пиляти поки пиляється бо завтра невідомо чи буде що пиляти, ну, а потім на свої маєтки полетять в Іспанію
+
0
godvinik
godvinik
6 января 2025, 16:54
#
Дегенерати навіть витрачати вчасно гроші не вміють, не те що заробляти
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 января 2025, 17:17
#
Якраз витрачати гроші платників податків на свої презентації, відосики, промови, плани, трансляції, зустрічі, видовища — це єдине що добре вміють потужні менеджери, це було відомо ще задовго до 2022 року, наприклад міжнародний саміт Кримська платформа проводив не Кабмін, не Міністерство іноземних справ, не Державне управління справами, не офіс Банкової, не Міністерство культури, не профільні інститути та відомства, не численні держпідприємства, а проводив ФОП Малахов за що і отримав із бюджету України мільйони гривень
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