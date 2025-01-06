Биткоин восстановился до $100 тысяч

Вечером в понедельник биткоин восстановился до отметки в $100 тысяч за монету.

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Первая криптовалюта находилась ниже этого показателя после последнего заседания ФРС 19 декабря, когда Джером Пауэлл заявил, что регулятор не планирует ускорять дальнейшее снижение ставки.

Биткоин и остальной крипторынок после этого упали, поскольку снижение ставок расценивается как положительный сигнал.

Основатель 10x Research Маркус Тилен прогнозирует, что в январе биткоин ждут две коррекции.

По его мнению, первая криптовалюта упадет накануне выхода данных по инфляции 15 января, а перед инаугурацией Дональда Трампа, 20 января, будет снова расти.

Эксперт прогнозирует, что первое заседание ФРС 29 января также будет отрицательным для рынка.