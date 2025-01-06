Гривна снова обновила минимум в паре с долларом

Курс гривны обновил исторический минимум по отношению к доллару США второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на вторник, 7 января 2025 года, на уровне 42,1959 грн/$. Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 января на уровне 42,0889 грн/$.

В то же время, курс гривны к евро снизился на 57 копеек — до 43,9091 грн за евро. 19 сентября он обновлял исторический минимум, опустившись до 46,2396 грн/евро.