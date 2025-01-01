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1 января 2025, 18:30 Читати українською

Зеленский об остановке транзита газа: Это одно из крупнейших поражений москвы

По состоянию на сегодняшний день транзит российского газа через территорию Украины в Европу опустился до 0. Именно это стало одним из крупнейших поражений москвы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По состоянию на сегодняшний день транзит российского газа через территорию Украины в Европу опустился до 0.

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Заявление Зеленского

«Когда пути подарили власть в россии более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа — 0. Это одно из крупнейших поражений москвы», — подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров — это то, что лишило россия наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка.

Президент отметил, что большинство стран Европы успешно адаптировались к изменениям, связанным с энергетической трансформацией.

Он подчеркнул, что общей задачей сейчас является поддержка Молдовы в этом процессе. В то же время, по его словам, важно противостоять давлению некоторых европейских политиков, которые вместо прозрачной энергетической политики продолжают выбирать сотрудничество с мафиозными схемами москвы.

«Очень надеемся и на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными», — подчеркнул он.

Читайте: Украина получила $6,2 млрд от россии за транзит газа в 2020—2024 годах

В конце заявления Зеленский подытожил, что чем больше будет газа на рынке от настоящих партнеров Европы, тем быстрее будут преодолены последние негативные последствия европейской энергетической зависимости от россии.

Читайте: Украина прекратила транзит российского газа

Источник: Минфин
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