Новый минимум гривны, увеличение экспорта: главное за понедельник
По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 31 декабря, на уровне 42,0390 грн/$ по сравнению с 41,9403 грн/$ в понедельник. Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован неделю назад, 24 декабря, на уровне 41,9910 грн/$
В 2024 году Украина увеличила экспорт на 13%
По предварительным данным, экспорт из Украины за 2024 год в денежном выражении вырос минимум на 13,4%, в весе — на 28,8%.
Украина получит $15 млрд. от США. Средства обеспечены активами рф
США выделят Украине $15 млрд, что обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов. Соответствующее грантовое соглашение было подписано украинским Министерством финансов и Всемирным банком.
Украинская экономика-2025: доллар за 47,5 грн на конец года и инфляция менее 10%
Несмотря на военные испытания, экономика Украины продолжит расти в следующем году, убеждены эксперты. В то же время, инфляция будет оставаться высокой, а курс гривны будет падать практически в том же темпе, что и в этом году. Почему так будет происходить, рассказывает Минфин.
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