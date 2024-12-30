Новый минимум гривны, увеличение экспорта: главное за понедельник

По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 31 декабря, на уровне 42,0390 грн/$ по сравнению с 41,9403 грн/$ в понедельник. Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован неделю назад, 24 декабря, на уровне 41,9910 грн/$

В 2024 году Украина увеличила экспорт на 13%

По предварительным данным, экспорт из Украины за 2024 год в денежном выражении вырос минимум на 13,4%, в весе — на 28,8%.

Украина получит $15 млрд. от США. Средства обеспечены активами рф

США выделят Украине $15 млрд, что обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов. Соответствующее грантовое соглашение было подписано украинским Министерством финансов и Всемирным банком.

Украинская экономика-2025: доллар за 47,5 грн на конец года и инфляция менее 10%