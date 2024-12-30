Украина получит $15 млрд от США. Средства обеспечены активами рф

США выделят Украине $15 млрд, что обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов. Соответствующее грантовое соглашение было подписано украинским Министерством финансов и Всемирным банком. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

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«Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму $20 млрд по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы. Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за реализацию и поддержку инициативы, заставляющей россию платить за агрессию против Украины «, — подчеркнул он.

Объем средств, предусмотренных в грантовой сделке — $15 млрд. Это средства из Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины Всемирного банка.

Первый транш в размере $1 млрд из $20 млрд Украина уже получила через Программу Всемирного банка по Второму займу в поддержку политики развития «Основы роста» (DPL).