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30 декабря 2024, 13:57 Читати українською

Украина получит $15 млрд от США. Средства обеспечены активами рф

США выделят Украине $15 млрд, что обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов. Соответствующее грантовое соглашение было подписано украинским Министерством финансов и Всемирным банком. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

США выделят Украине $15 млрд, что обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

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«Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму $20 млрд по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы. Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за реализацию и поддержку инициативы, заставляющей россию платить за агрессию против Украины «, — подчеркнул он.

Объем средств, предусмотренных в грантовой сделке — $15 млрд. Это средства из Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины Всемирного банка.

Первый транш в размере $1 млрд из $20 млрд Украина уже получила через Программу Всемирного банка по Второму займу в поддержку политики развития «Основы роста» (DPL).

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+58
asdf2024
asdf2024
30 декабря 2024, 14:03
#
Ну под это дело и военный сбор до 15 процентов поднять можно. Да и призывной возраст до 16 опустить.Гривну на 50 уронить, но думаю патриоты и 60-70 сглотнут.
+
+15
propodail
propodail
30 декабря 2024, 14:48
#
Норм, тепер треба це встигнути зробити одним платежем у січні
+
0
TAN72
TAN72
30 декабря 2024, 15:32
#
❗️З 1 січня тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів України збільшаться в 4 рази (на 305%), — НКРЕКП Зокрема, збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м. Рішення прийнято у зв’язку із зупинкою транзиту російського газу через Україну.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 декабря 2024, 15:59
#
А с4колько лично вы сейчас платите за транспортировку?
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