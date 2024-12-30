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30 декабря 2024, 19:34 Читати українською

В 2024 году Украина увеличила экспорт на 13%

По предварительным данным, экспорт из Украины за 2024 год в денежном выражении вырос минимум на 13,4%, в весе — на 28,8%. Так, по состоянию на 26 декабря Украина экспортировала 129,2 млн. тонн товаров на сумму $41,04 млрд., тогда как по итогам 2023 года было экспортировано 100,3 млн. тонн на $36,1 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

По предварительным данным, экспорт из Украины за 2024 год в денежном выражении вырос минимум на 13,4%, в весе — на 28,8%.

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Факторы роста

«Ключевым для достижения таких результатов стала нормализация работы морских портов Украины. Если в 2023 году Украина экспортировала морем 54,8 млн. тонн продукции, то в этом году — уже 87,2 млн. тонн. Еще один важный фактор — продуктивное сотрудничество Украины с партнерами, направленное на развитие взаимовыгодной торговли. ЕС продолжил „экономический безвиз“ для Украины», — отметила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, на показатели экспорта также положительно отразилось возобновление и развитие украинской переработки. Свириденко отметила, что в рамках политики «Сделано в Украине» правительство и дальше будет уделять развитию промышленности и экспорту товаров с высокой добавленной стоимостью усиленное внимание.

Свириденко добавила, что, несмотря на существенное уменьшение объема экспорта товаров автомобильным транспортом в весе, стоимость перевезенных автомобилями грузов в этом году увеличилась до $14,5 млрд.

«Поэтому так важно развитие автомобильного сообщения с ЕС, а в рамках Ukraine Facility принята стратегия развития пограничной инфраструктуры и транспортная стратегия», — сказала Свириденко.

Куда экспортировали

Как рассказал заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, в 2024 году Европейский Союз оставался ключевым торговым партнером Украины.

«Несмотря на все сложности на наземной границе с ЕС в этом году мы экспортировали в ЕС товаров на $24,5 млрд. Это более чем на $1 млрд больше, чем в 2023 году. И это более 59% нашего этого годового экспорта в целом. Кроме того, почти 50% всего импорта в Украину составляют товары из ЕС», — рассказал Качка.

Для Украины важно, чтобы реализовывались все возможности Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а сама она отвечала реалиям сегодняшнего дня.

Качка также напомнил, что Украина обновила соглашение о свободной торговле с Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией — странами Европейской Ассоциации Свободной торговли.

Кроме ЕС, ключевым торговыми партнерами Украины в экспорте в 2024 году были:

  • Китай ($2,3 млрд);
  • Турция ($2,1 млрд);
  • Египет ($1,6 млрд);
  • Индия ($986 млн);
  • Молдова ($935 млн).

Что экспортировали

Лидером по экспорту в этом году стало подсолнечное масло. Оно экспортировано более чем на $5 млрд. Также из продукции агропереработки экспортировано:

  • шрот подсолнечный — более чем на $1 млрд;
  • мясо птицы — на $945 млн;
  • сахар — на $408 млн;
  • масло соевое — на $311 млн;

Также возобновляется металлургический экспорт. В этом году Украина экспортировала полуфабрикатов из железа на $927,5 млн, горячекатаного проката — на $802 млн, чугуна — на $500 млн, труб — на $577 млн.

Значительные объемы экспорта в 2024 году составляло сырье:

  • кукуруза — на $4,9 млрд;
  • пшеница — $3,68 млрд;
  • железная руда — $2,75 млрд;
  • соя — $1,29 млрд.

Первенство среди экспортируемой продукции производства получили производители кабелей (экспортировано на $1,26 млрд) и мебели ($460,6 млн).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zevs1
zevs1
30 декабря 2024, 19:43
#
Кроме экспорта сырья, никаких сложных товаров с высокой добавленной стоимостью к сожалению Украиной не экспортируется.

Вывод: какие созданны условия в Украине такая и экономика, в карательной системе не может быть сложной и серьезной экономики в целом.
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