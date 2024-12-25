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25 декабря 2024, 20:00 Читати українською

Главное за среду: Закон о переносе повышения налогов, грант от ЕС и рейтинг застройщиков

Зеленский подписал закон о переносе повышения налогов для ФОП на 1 января

Президент Владимир Зеленский подписал закон, исправляющий норму о повышении налогов для физических лиц — предпринимателей. Новые ставки будут действовать не с 1 октября 2024, а с 1 января 2025 года. Об этом говорится в карточке законопроекта № 9319 на сайте Рады.

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Источник: Минфин
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