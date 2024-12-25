Главное за среду: Закон о переносе повышения налогов, грант от ЕС и рейтинг застройщиков

Президент Владимир Зеленский подписал закон, исправляющий норму о повышении налогов для физических лиц — предпринимателей. Новые ставки будут действовать не с 1 октября 2024, а с 1 января 2025 года. Об этом говорится в карточке законопроекта № 9319 на сайте Рады.

Рейтинг застройщиков западного региона: кто и как строит и за сколько продает

На западе страны работает немало застройщиков, а в работе рекордное количество объектов. Аналитики Минфина изучили ситуацию на рынке первичной недвижимости Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой областей.

Украина получила от ЕС грант в 150 миллионов евро. На что направят средства

Европейский Союз направил в специальный фонд Государственного бюджета Украины 150 млн евро в форме гранта. Привлеченные средства являются вторым траншем в рамках соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы «Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт развития государства и усиления устойчивости)». Общий предусмотренный объем — 300 млн евро.

Акции, доллар, золото: прогноз инвестбанков, сколько можно на них заработать

Эксперты Уолл-Стрит положительно оценивают перспективы американских рынков акций и облигаций, ожидая их роста в 2025 году, пишет Financial Times со ссылкой на результаты опроса представителей десяти инвестбанков.

Банкиры рассказали, как изменят доходность депозитов в начале года

«Минфин» подвел «депозитные итоги»: с какими вызовами столкнулись банки в конце года, какими депозитными ставками банки заканчивают год, и ожидать ли увеличения процентов по вкладам в следующем году.