В Украине возобновили услугу переноса номеров между мобильными операторами

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, заявила о возобновлении услуги переноса номеров между мобильными операторами с 23 декабря.

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«Информируем, что в настоящее время мощности расширены, а база данных возобновила свою работу с 23 декабря 2024 года и работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

По состоянию на 18:00 23 декабря 2024:

обработано 25 450 заявок по переносу номеров;

перенесено 1 849 номеров.

В то же время очереди при выполнении технологических процессов отсутствует. Отмечается, что все, кто подал заявку и ожидает переноса своего номера, получит результат в ближайшее время.

Напомним

«Минфин» писал, что более 10 000 абонентов «Киевстар» и более 2 800 абонентов Vodafone Украина перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря.

Такая нагрузка привела к замедлению работы ЦБД, увеличению времени на обработку сообщений и накоплению очередей отправки сообщений, что вызвало замедление обработки процессов переноса номеров.

Повышение тарифов

В начале декабря «Киевстар» заявил о повышении в среднем на 25% платы за услуги.

Позже оператор Vodafone также предупредил об изменении стоимости ряда своих тарифов по подписке с 24 декабря этого года: их стоимость вырастет на 70−120 грн. Однако уже на следующий день Vodafone решил отсрочить объявленные ранее изменения в новых тарифах.