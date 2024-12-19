Главное за четверг: Падение гривны и спрос на аренду жилья в Киеве

В Киеве активизировался спрос на аренду жилья. Наиболее популярны бюджетные варианты. «Минфин» разбирался, на какую сумму должны рассчитывать те, кто хочет снять квартиру в столице.

Гривна продолжает обновлять исторический минимум

Национальный банк продолжает снижать официальный курс гривны по отношению к доллару. Гривна уже четвертый день подряд обновляет исторический минимум. НБУ установил на 20 декабря 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,9292 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.

Абоненты «Киевстар» и Vodafone Украина переносят свои номера на lifecell. В чем причина

Более 10 000 абонентов «Киевстар» и более 2800 абонентов Vodafone Украина перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря. Об этом свидетельствуют данные Центральной базы данных.

Украина получит $2,05 млрд кредита США за счет замороженных активов рф

Исполнительный совет Всемирного банка 18 декабря одобрил выделение Украине $2,05 миллиарда, часть из которых впервые составит заем США за счет замороженных активов россии.

Еще 23 банка присоединились к меморандуму об уменьшении лимитов на переводы — АУБ

К Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему борьбу с «дроп-схемами» и уменьшению лимитов на переводы, присоединились еще 25 финучреждений. Об этом сообщает Ассоциация украинских банков (АУБ).