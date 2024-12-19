Украина получит $2,05 млрд кредита США за счет замороженных активов рф

Исполнительный совет Всемирного банка 18 декабря одобрил выделение Украине $2,05 миллиарда, часть из которых впервые составит заем США за счет замороженных активов россии. Об этом идет речь в сообщении Всемирного банка, пишет Европейская правда.

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Подробности

Новая финансовая помощь Украине охватывает $1,05 млрд кредита, которые Украина получит через Трастовый фонд для Украины (ADVANCE) за счет ресурсов Международного банка реконструкции и развития.

Остальные $1 миллиард — это грант фонда Всемирного банка «Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине» (FORTIS Ukraine FIF).

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Именно в этот фонд США ранее перечислили $20 миллиардов, обеспеченных за счет доходов от замороженных российских активов.

Новый транш Всемирного банка «направлен на поддержку правительства Украины во внедрении реформ, которые укрепят экономический потенциал страны и улучшат макрофинансовую стабильность», отмечается в пресс-релизе.

Среди прочего средства будут направлены Министерству финансов Украины для бюджетной поддержки, а также на политические реформы, направленные на укрепление экономической стабильности и содействие структурным сдвигам в сторону устойчивого роста.

Речь идет о мерах, направленных на усиление конкуренции в железнодорожном секторе, содействие производству возобновляемой энергии, увеличение кредитования сельского хозяйства и упорядочение участия государства в банковском секторе.

Напомним

Ранее Минфин писал, что США готовы предоставить Украине до $20 миллиардов в рамках кредита от Большой семерки, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов россии. Но окончательного решения тогда еще не было.

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22 октября Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине займа Евросоюза в размере 35 млрд евро. Речь идет о $50 млрд (более 45 млрд евро) кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов. При этом известно, что финальная сумма, которую ЕС предоставит Украине в качестве ссуды, может быть меньше — в зависимости от того, какие взносы сделают другие страны G7.