США перечислили $20 млрд для Украины на счет во Всемирном банке. Средства предоставляются в рамках кредита, который выплатят на средства прибыли от замороженных активов россии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
$20 млрд для Украины от США уже на счету во Всемирном банке — Зеленский
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Средства от США
«Премьер-министр доложил, что $20 миллиардов от замороженных российских активов уже во Всемирном банке на счету», — рассказал Зеленский.
Также отдельно обсуждалась работа с Европейским банком по реконструкции и развитию. Есть уже конкретные программы.
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«В следующем году мы сможем добавить дополнительный объем энергии благодаря только этим программам из ЕБРР. Есть также и дополнительные средства на программы энергоэффективности. Очень важно все реализовать как можно быстрее», — отметил президент.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что США готовы предоставить Украине до $20 миллиардов в рамках кредита от Большой семерки, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов россии. Но окончательного решения тогда еще не было.
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22 октября Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине займа Евросоюза в размере 35 млрд евро. Речь идет о $50 млрд (более 45 млрд евро) кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов. При этом известно, что финальная сумма, которую ЕС предоставит Украине в качестве ссуды, может быть меньше — в зависимости от того, какие взносы сделают другие страны G7.
Комментарии - 8
Видно чиновники США не читали «Цензор» и не смотрят «Прямий» и не знают о коррупции.
Наверно они больше доверяют своим «спец службам» которые мониторят финансовые вопросы связанные с Украиной, чем «постам» в телеграмм каналах южаниной и железняка.
Самому не смешно?
надо разделять и источники и условия и прямые требования по программам кредитования.
Вы же читаете новости не первый день и наверно убедились что «конкретика» это не всегда «достояние» этого ресурса.