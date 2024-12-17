$20 млрд для Украины от США уже на счету во Всемирном банке — Зеленский

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 декабря 2024, 8:13 Читати українською

$20 млрд для Украины от США уже на счету во Всемирном банке — Зеленский

США перечислили $20 млрд для Украины на счет во Всемирном банке. Средства предоставляются в рамках кредита, который выплатят на средства прибыли от замороженных активов россии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

США перечислили $20 млрд для Украины на счет во Всемирном банке.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Средства от США

«Премьер-министр доложил, что $20 миллиардов от замороженных российских активов уже во Всемирном банке на счету», — рассказал Зеленский.

Также отдельно обсуждалась работа с Европейским банком по реконструкции и развитию. Есть уже конкретные программы.

Читайте: США выделили Украине кредит на $20 млрд. Средства уже перечислены в фонд Всемирного банка

«В следующем году мы сможем добавить дополнительный объем энергии благодаря только этим программам из ЕБРР. Есть также и дополнительные средства на программы энергоэффективности. Очень важно все реализовать как можно быстрее», — отметил президент.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что США готовы предоставить Украине до $20 миллиардов в рамках кредита от Большой семерки, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов россии. Но окончательного решения тогда еще не было.

Читайте: Британия предоставляет Украине кредит в $2,93 миллиарда за счет замороженных активов РФ

22 октября Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине займа Евросоюза в размере 35 млрд евро. Речь идет о $50 млрд (более 45 млрд евро) кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов. При этом известно, что финальная сумма, которую ЕС предоставит Украине в качестве ссуды, может быть меньше — в зависимости от того, какие взносы сделают другие страны G7.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 декабря 2024, 8:19
#
Оце ржака!
Видно чиновники США не читали «Цензор» и не смотрят «Прямий» и не знают о коррупции.
Наверно они больше доверяют своим «спец службам» которые мониторят финансовые вопросы связанные с Украиной, чем «постам» в телеграмм каналах южаниной и железняка.
+
0
asdf2024
asdf2024
17 декабря 2024, 9:09
#
Так чиновники США в доле в этой теме.Или думаешь в США нет корупци)))))
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 декабря 2024, 9:17
#
100% …чиновники США в «доле»…
Самому не смешно?
+
0
bosyak
bosyak
17 декабря 2024, 8:38
#
«позики Євросоюзу у розмірі 35 млрд євро. Йдеться про $50 млрд (понад 45 млрд євро) кредиту G7» — так все ж таки 35 млрд€,50млрд$ чи понад 45 млрд€? Бо якщо добавити ще 20 млрд$ від сша зовсім цифри не збігаються :)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 декабря 2024, 8:51
#
Не обращайте внимание -это «игра слов» и желание сумировать общий «баланс».
надо разделять и источники и условия и прямые требования по программам кредитования.
Вы же читаете новости не первый день и наверно убедились что «конкретика» это не всегда «достояние» этого ресурса.
+
+15
bosyak
bosyak
17 декабря 2024, 10:34
#
Є нормальні автори, яки хоч якісь чекінг роблять, а цей автор — то бездумний копіпаст і компіляція.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 декабря 2024, 9:46
#
Там 50 від G7. А вже від кого скільки, то не так важливо.
+
0
asdf2024
asdf2024
17 декабря 2024, 9:07
#
Вот почему курс гривны падает всё понятно.Под такие потужные новины надо военный сбор до 20 процентов поднять.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GrugoriyHoland и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами