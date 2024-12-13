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13 декабря 2024, 17:02 Читати українською

Кабмин одобрил привлечение $15 миллиардов гранта от Всемирного банка за средства замороженных активов рф

Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу, 13 декабря, одобрил привлечение до $15 млрд гранта в бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) из группы Всемирного банка. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу, 13 декабря, одобрил привлечение до $15 млрд гранта в бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) из группы Всемирного банка.
Фото: pixabay.com

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Это будут первые средства в рамках инициативы G7 о выделении Украине 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

Речь идет о привлечении от МБРР, которое действует как исполнительное учреждение Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины в рамках восьмого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» в размере $15 млрд.

Неделю назад правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого американский Federal Financing Bank (FFB) предоставит 40-летний заем на сумму до $20 млрд согласно ранее согласованной G7 инициативе выделения Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство финансов США объявило о выделении Украине финансирования в размере $20 млрд. Средства уже перечислены в фонд Всемирного банка, через который они будут доступны Украине.

Ранее «Минфин» писал, что США готовы предоставить Украине до $20 миллиардов в рамках кредита от Большой семерки, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов россии. Но окончательного решения тогда еще не было.

Читайте: Британия предоставляет Украине кредит в $2,93 миллиарда за счет замороженных активов рф

22 октября Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине займа Евросоюза в размере 35 млрд евро. Речь идет о $50 млрд (более 45 млрд евро) кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов. При этом известно, что финальная сумма, которую ЕС предоставит Украине в качестве ссуды, может быть меньше — в зависимости от того, какие взносы сделают другие страны G7.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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