«Налога на прирост капитала в криптовалюте не будет», — Гетманцев

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 декабря 2024, 13:12 Читати українською

«Налога на прирост капитала в криптовалюте не будет», — Гетманцев

В Украине не планируют вводить налог на прирост капитала в криптовалюте, то есть, если биткоин резко вырастет, то не нужно будет сразу же платить за это государству средства. Об этом в интервью «Минфину» рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

В Украине не планируют вводить налог на прирост капитала в криптовалюте, то есть, если биткоин резко вырастет, то не нужно будет сразу же платить за это государству средства.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как будут платить налоги

Народный депутат отметил, что в Украине действует механизм налогообложения прибыли от операций с ценными бумагами. «Налогообложение криптовалют должно осуществляться по этой же системе: то есть по прибыли и по общей ставке», — подчеркнул Гетманцев.

В то же время он подчеркнул, что никаких льгот не будет, но будет облагаться налогом не доход, а именно прибыль.

«То есть если биткоин значительно вырос, это не значит, что с вас тут же потребуют больше налогов. На обсуждении концепт, по которому вы, скажем, покупаете за деньги крипту, и за деньги ее продаете. Разница, если она плюсовая, облагается налогом, убыток, — конечно, нет», — объяснил Гетманцев.

Кто будет регулировать процесс

Как пояснил народный депутат, большинство экспертов соглашается, что Нацкомиссия по ценным бумагам не является оптимальным вариантом регулятора, учитывая ее низкую институциональную способность. И рабочая группа будет предлагать комитету как регулятору Национальный банк. Это также отражено в меморандуме с МВФ.

Напомним, что ранее Гетманцев заявил, что в Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года.

К теме: В НКЦБФР подтвердили, что в начале 2025 года могут окончательно легализовать криптовалюту в Украине

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
13 декабря 2024, 13:29
#
> Податку на приріст капіталу у криптовалюті не буде

Це некорректний заголовок. Що має на увазі Гетьманцев — що не буде податку на нереалізований прибуток, тобто unrealized capital gain, але буде податок на реалізований прибуток, тобто capital gain. Тобто все працюватиме так само, як це працює з цінними паперами зараз.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами