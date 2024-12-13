«Налога на прирост капитала в криптовалюте не будет», — Гетманцев

В Украине не планируют вводить налог на прирост капитала в криптовалюте, то есть, если биткоин резко вырастет, то не нужно будет сразу же платить за это государству средства. Об этом в интервью «Минфину» рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как будут платить налоги

Народный депутат отметил, что в Украине действует механизм налогообложения прибыли от операций с ценными бумагами. «Налогообложение криптовалют должно осуществляться по этой же системе: то есть по прибыли и по общей ставке», — подчеркнул Гетманцев.

В то же время он подчеркнул, что никаких льгот не будет, но будет облагаться налогом не доход, а именно прибыль.

«То есть если биткоин значительно вырос, это не значит, что с вас тут же потребуют больше налогов. На обсуждении концепт, по которому вы, скажем, покупаете за деньги крипту, и за деньги ее продаете. Разница, если она плюсовая, облагается налогом, убыток, — конечно, нет», — объяснил Гетманцев.

Кто будет регулировать процесс

Как пояснил народный депутат, большинство экспертов соглашается, что Нацкомиссия по ценным бумагам не является оптимальным вариантом регулятора, учитывая ее низкую институциональную способность. И рабочая группа будет предлагать комитету как регулятору Национальный банк. Это также отражено в меморандуме с МВФ.

Напомним, что ранее Гетманцев заявил, что в Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года.

К теме: В НКЦБФР подтвердили, что в начале 2025 года могут окончательно легализовать криптовалюту в Украине

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua