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11 октября 2024, 11:23 Читати українською

В НКЦБФР подтвердили, что в начале 2025 года могут окончательно легализовать криптовалюту в Украине

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) прокомментировали заявление народного депутата Даниила Гетманцева о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года. Представитель регулятора Юрий Бойко сказал, что это вполне вероятный сценарий, пишет Incrypted.

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) прокомментировали заявление народного депутата Даниила Гетманцева о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года.

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«Сейчас идет работа по подготовке нового законопроекта в рабочей группе Комитета ВРУ по вопросам финансов, который активно участвует в разработке законопроекта. Также, в рамках меморандума с МВФ, мы вместе с НБУ, как будущие регуляторы рынка, должны подготовить новую редакцию закона „О виртуальных активах“ до конца декабря 2024 года», — заявил Бойко.

Напомним, что ранее Гетманцев рассказал, что сейчас идет работа над законопроектом.

«У нас будет конкретная официальная позиция от экспертов МВФ по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее соответствующим образом», — рассказал Гетманцев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
Я_ __
Я_ __
11 октября 2024, 12:01
#
Взагалі, кому не *** на це…

Це типу банк буде як і раніше блокувати лопушкам рахунки за незрозумілі перекази, а якщо ти будуть казати, що це кошти з крипти, то банк буде знімати 23% податків і буде розблоковувати рахунок)

Проблема одна, якщо знаєш як грати в цю гру і перемагати, то навіщо викидувати свої 23% з кожної угоди, це збитковий план :)
+
0
Mini Mi
Mini Mi
11 октября 2024, 14:05
#
Не, не, тебе банк будет требовать весь путь битка иначе счёт не разбанят. Че вы наши банки не знаете то?)
+
0
bonv
bonv
11 октября 2024, 14:35
#
Легалізуєте, а тоді відрапортуєте…
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