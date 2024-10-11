В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) прокомментировали заявление народного депутата Даниила Гетманцева о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года. Представитель регулятора Юрий Бойко сказал, что это вполне вероятный сценарий, пишет Incrypted.
В НКЦБФР подтвердили, что в начале 2025 года могут окончательно легализовать криптовалюту в Украине
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«Сейчас идет работа по подготовке нового законопроекта в рабочей группе Комитета ВРУ по вопросам финансов, который активно участвует в разработке законопроекта. Также, в рамках меморандума с МВФ, мы вместе с НБУ, как будущие регуляторы рынка, должны подготовить новую редакцию закона „О виртуальных активах“ до конца декабря 2024 года», — заявил Бойко.
Напомним, что ранее Гетманцев рассказал, что сейчас идет работа над законопроектом.
«У нас будет конкретная официальная позиция от экспертов МВФ по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее соответствующим образом», — рассказал Гетманцев.
Комментарии - 3
Це типу банк буде як і раніше блокувати лопушкам рахунки за незрозумілі перекази, а якщо ти будуть казати, що це кошти з крипти, то банк буде знімати 23% податків і буде розблоковувати рахунок)
Проблема одна, якщо знаєш як грати в цю гру і перемагати, то навіщо викидувати свої 23% з кожної угоди, це збитковий план :)