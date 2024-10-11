В НКЦБФР подтвердили, что в начале 2025 года могут окончательно легализовать криптовалюту в Украине

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) прокомментировали заявление народного депутата Даниила Гетманцева о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года. Представитель регулятора Юрий Бойко сказал, что это вполне вероятный сценарий, пишет Incrypted.

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«Сейчас идет работа по подготовке нового законопроекта в рабочей группе Комитета ВРУ по вопросам финансов, который активно участвует в разработке законопроекта. Также, в рамках меморандума с МВФ, мы вместе с НБУ, как будущие регуляторы рынка, должны подготовить новую редакцию закона „О виртуальных активах“ до конца декабря 2024 года», — заявил Бойко.

Напомним, что ранее Гетманцев рассказал, что сейчас идет работа над законопроектом.

«У нас будет конкретная официальная позиция от экспертов МВФ по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее соответствующим образом», — рассказал Гетманцев.