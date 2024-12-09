4 млрд евро от ЕС, рост зарплат замедляется: главное за понедельник
9 декабря
Рост реальных зарплат замедляется из-за инфляции
Размер среднемесячной зарплаты в Украине в третьем квартале 2024 г. вырос на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21 946 грн.
В Дии новая функция: Можно узнать, какие банки работают во время отключений света.
В Дии обновили карту Пунктов Несокрушимости и добавили новую функцию. Теперь с ее помощью можно найти банки, работающие при отключении электроэнергии.
В мире стало на 138 миллиардеров больше: где живут и куда вкладывают богатейшие
S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite на прошлой неделе снова ставили рекорды. Бум на фондовом рынке США за год увеличил совокупное состояние миллиардеров во всем мире до $14 трлн, — подсчитал UBS по данным на апрель 2024-го.
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