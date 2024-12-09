4 млрд евро от ЕС, рост зарплат замедляется: главное за понедельник

9 декабря Совет Е С одобрил решение о выделении Украине 4 млрд евро. Украина выполнила все мероприятия, определенные Планом Украины, до конца третьего квартала, что в свою очередь открыло возможность получения средств.

Рост реальных зарплат замедляется из-за инфляции

Размер среднемесячной зарплаты в Украине в третьем квартале 2024 г. вырос на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21 946 грн.

В Дии новая функция: Можно узнать, какие банки работают во время отключений света.

В Дии обновили карту Пунктов Несокрушимости и добавили новую функцию. Теперь с ее помощью можно найти банки, работающие при отключении электроэнергии.

В мире стало на 138 миллиардеров больше: где живут и куда вкладывают богатейшие