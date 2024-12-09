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9 декабря 2024, 20:00 Читати українською

4 млрд евро от ЕС, рост зарплат замедляется: главное за понедельник

Украина получит 4 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
9 декабря 2024, 21:56
#
Цены,тарифы ростут, а рост зарплат🤔Люди приехавшие из Европы от наших цен в шоке,при наших зарплатах.
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