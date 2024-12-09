В «Дии» новая функция: Можно узнать, какие банки работают во время отключений света

В «Дии» обновили карту Пунктов Незламности и добавили новую функцию. Теперь с ее помощью можно найти банки, работающие во время отключений электроэнергии.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Нужны банковские услуги здесь и сейчас? Входите в приложение Дия, открывайте Пункти Незламности и выбирайте Банкинг в фильтрах. „Дия“ подскажет, где ближайший банк, работающий даже в условиях отключений света», — говорится в сообщении.

Также на карте есть укрытия и Пункты Незламности. С помощью фильтров можно узнать, где быстро найти связь, интернет, генератор и прочее поблизости.

Читайте: «Минфин» проверил, как работают отделения банков из Power Banking, когда выключают свет