9 декабря
Украина получит 4 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility
9 декабря
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Что известно
Планом Украины было предусмотрено девять индикаторов до конца сентября 2024 года. Реформационные мероприятия охватывают такие сферы, как борьба с коррупцией, бизнес-сфера, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды, говорится в сообщении министерства.
Куда направят средства
Транш будет состоять из кредита и гранта и будет направлен на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.
Напомним
В рамках инструмента Ukraine Facility в Госбюджет Украины уже поступило 12,1 млрд евро. Ожидается, что в 2024 году бюджетная поддержка от ЕС составит 16 млрд евро.
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Украина Facility
В течение 2024−2027 годов 50 млрд евро от ЕС будут направлены на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.
Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента:
- прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд евро, из которых 33 млрд евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов);
- специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд евро);
- техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).
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