Украина получит 4 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

9 декабря Совет Е С одобрил решение о выделении Украине 4 млрд евро . Украина выполнила все мероприятия, определенные Планом Украины, до конца третьего квартала, что в свою очередь открыло возможность получения средств. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Что известно

Планом Украины было предусмотрено девять индикаторов до конца сентября 2024 года. Реформационные мероприятия охватывают такие сферы, как борьба с коррупцией, бизнес-сфера, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды, говорится в сообщении министерства.

Куда направят средства

Транш будет состоять из кредита и гранта и будет направлен на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

Напомним

В рамках инструмента Ukraine Facility в Госбюджет Украины уже поступило 12,1 млрд евро. Ожидается, что в 2024 году бюджетная поддержка от ЕС составит 16 млрд евро.

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Украина Facility

В течение 2024−2027 годов 50 млрд евро от ЕС будут направлены на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента: