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6 декабря 2024, 20:00 Читати українською

Международные резервы выросли, биткоин достиг $100 тыс: главное за неделю

Совет отменил увеличение налогов для ФЛП «задним числом»

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов «задним числом» для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Законопроект касается налогообложения вознаграждений за гиг-контракты у резидентов «Дія.Сіті».

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По состоянию на 1 декабря 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $39,9 млрд. В ноябре они выросли на 9,1%.

Биткоин достиг рекордных $100 000

Цена первой криптовалюты утром 5 декабря достигла нового рекорда, пересекшего отметку в $100 000.

НБУ отнес Коминвестбанк к неплатежеспособным

Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» к категории неплатежеспособных.

НБУ допускает рост инфляции по итогам 2025 года свыше 10%

Национальный банк Украины, который в конце октября ухудшил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5 до 9,7%, допускает, что по итогам этого года она превысит 10%.

Рост ВВП в 2024 году составит 3,9%, а инфляция 9,5% — Минэкономики

Министерство экономики Украины, которое в середине года снизило прогноз роста экономики с 4,6% до 3,5%, улучшило его до 3,9%, сообщила представитель ведомства Валерия Войтенко в дискуссии, организованной Центром экономической стратегии в Киеве во вторник. Интерфакс-Украина.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
6 декабря 2024, 21:34
#
Ох боляче впаде .
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