Международные резервы выросли, биткоин достиг $100 тыс: главное за неделю

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов «задним числом» для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Законопроект касается налогообложения вознаграждений за гиг-контракты у резидентов «Дія.Сіті».

Международные резервы в ноябре выросли на 9%

По состоянию на 1 декабря 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $39,9 млрд. В ноябре они выросли на 9,1%.

Биткоин достиг рекордных $100 000

Цена первой криптовалюты утром 5 декабря достигла нового рекорда, пересекшего отметку в $100 000.

НБУ отнес Коминвестбанк к неплатежеспособным

Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» к категории неплатежеспособных.

НБУ допускает рост инфляции по итогам 2025 года свыше 10%

Национальный банк Украины, который в конце октября ухудшил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5 до 9,7%, допускает, что по итогам этого года она превысит 10%.

Рост ВВП в 2024 году составит 3,9%, а инфляция 9,5% — Минэкономики