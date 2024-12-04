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4 декабря 2024, 13:55 Читати українською

НБУ допускает рост инфляции по итогам 2025 года выше 10%

Национальный банк Украины, который в конце октября ухудшил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5 до 9,7%, допускает, что по итогам этого года она превысит 10%, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Национальный банк Украины, который в конце октября ухудшил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5 до 9,7%, допускает, что по итогам этого года она превысит 10%, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз«Вероятно, инфляция будет несколько выше (за прогноз), вероятно, выше 10%, в следующем году ожидаем ее замедление до примерно 7% и ожидаем достижения цели 5% в 2026 году», — сказал заместитель председателя НБУ Сергей Николаевчук в дискуссии, организованной Центр экономической стратегии в Киеве во вторник.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз

«Вероятно, инфляция будет несколько выше (за прогноз), вероятно, выше 10%, в следующем году ожидаем ее замедление до примерно 7% и ожидаем достижения цели 5% в 2026 году», — сказал заместитель председателя НБУ Сергей Николаевчук в дискуссии, организованной Центр экономической стратегии в Киеве во вторник.

По его словам, часть факторов ускорения инфляции временные, в частности, связаны с меньшим урожаем и подорожанием продуктов.

Подробности

Среди других причин роста цен он назвал проблемы в энергетике и повышении зарплат.

«Но в среднесрочной перспективе гораздо важнее нацеленность Нацбанка на создание монетарных условий для приближения инфляции к цели», — отметил Николайчук.

Он отметил, что пока единственной организацией, которая не верит в возможность Нацбанка снижать инфляцию, остается правительство, которое прогнозирует ее в следующем году на уровне 9,5%. «Это выглядит странно», — считает замглавы НБУ.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+80
Mini Mi
Mini Mi
4 декабря 2024, 14:06
#
А щас она типа меньше 10%?) Есть индивиды, которые в это поверят?
+
+44
Turbo Apricot
Turbo Apricot
4 декабря 2024, 14:48
#
Я вірю телемарафону і Міністерству національної єдності
+
+15
bosyak
bosyak
4 декабря 2024, 15:42
#
Той випадок, коли заголовок не відповідає тексту, взагалі: заголовок: «зростання інфляції за підсумками 2025 року вище 10%» текст: «наступного року очікуємо її сповільнення до приблизно 7% і очікуємо досягнення мети 5% у 2026 році». Зовсім не читаєте що публікуєте :)
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 декабря 2024, 16:03
#
Я очень редко бываю в магазинах . Крайне . Потому каждое попадание такое небольшое удивление, особенно продукты украинского производства . В 10% вложится только семга и виски .
+
0
bosyak
bosyak
4 декабря 2024, 17:17
#
У кожного продукту свій покупець і відповідно своя інфляція. По червоні рибі скажу, що навіть трохи подешевшала, але не перед святами. Віскарь/коньяк/вино свої :)
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