НБУ допускает рост инфляции по итогам 2025 года выше 10%

Национальный банк Украины, который в конце октября ухудшил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5 до 9,7%, допускает, что по итогам этого года она превысит 10%, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

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Прогноз

«Вероятно, инфляция будет несколько выше (за прогноз), вероятно, выше 10%, в следующем году ожидаем ее замедление до примерно 7% и ожидаем достижения цели 5% в 2026 году», — сказал заместитель председателя НБУ Сергей Николаевчук в дискуссии, организованной Центр экономической стратегии в Киеве во вторник.

По его словам, часть факторов ускорения инфляции временные, в частности, связаны с меньшим урожаем и подорожанием продуктов.

Подробности

Среди других причин роста цен он назвал проблемы в энергетике и повышении зарплат.

«Но в среднесрочной перспективе гораздо важнее нацеленность Нацбанка на создание монетарных условий для приближения инфляции к цели», — отметил Николайчук.

Он отметил, что пока единственной организацией, которая не верит в возможность Нацбанка снижать инфляцию, остается правительство, которое прогнозирует ее в следующем году на уровне 9,5%. «Это выглядит странно», — считает замглавы НБУ.