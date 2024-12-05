Биткоин достиг рекордных $100 000

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 декабря 2024, 8:25 Читати українською

Биткоин достиг рекордных $100 000

Цена первой криптовалюты утром 5 декабря достигла нового рекорда, пересекшего отметку в $100 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Цена первой криптовалюты утром 5 декабря достигла нового рекорда, пересекшего отметку в $100 000.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В данный момент стоимость биткоина составляла $103 587, затем актив немного откатился назад, но ниже $100 000 уже не опускался. К моменту написания новости цена «цифрового золота» составляла около $102 500.

За сутки актив вырос на 6,23%, за неделю — на 7,33%. Отметим, что большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией показало падение за последние 24 часа. Рост был только у Dogecoin (+6,52%) и Ethereum (+4,63%).

При этом капитализация биткоина достигла $2 трлн, что позволило обойти одну из крупнейших нефтяных компаний в мире Saudi Aramco и занять 7-е место в рейтинге топ компаний и активов по капитализации.

Напомним, что в прошлом месяце цена биткоина достигла $89 000 и тогда BTC обошел по капитализации серебро.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Bookseller
Bookseller
5 декабря 2024, 8:36
#
Продал сегодня 0.02 битка приблизительно по 103300. Получил на карту трасти плюс 1939 евро. Осталось битков: Bitcoin Баланс
3.68061300

$375 038
Следующая продажа 0.02 битка запланирована по цене 112500.
+
0
potator
potator
5 декабря 2024, 9:39
#
Родина там где *** в тепле)))
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
5 декабря 2024, 9:58
#
А какой биржей Вы пользуетесь и каким кошельком?
+
0
Riojas
Riojas
5 декабря 2024, 8:57
#
С ничего просто
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Solnce86, vPrirech и 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами