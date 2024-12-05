Биткоин достиг рекордных $100 000

Цена первой криптовалюты утром 5 декабря достигла нового рекорда, пересекшего отметку в $100 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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В данный момент стоимость биткоина составляла $103 587, затем актив немного откатился назад, но ниже $100 000 уже не опускался. К моменту написания новости цена «цифрового золота» составляла около $102 500.

За сутки актив вырос на 6,23%, за неделю — на 7,33%. Отметим, что большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией показало падение за последние 24 часа. Рост был только у Dogecoin (+6,52%) и Ethereum (+4,63%).

При этом капитализация биткоина достигла $2 трлн, что позволило обойти одну из крупнейших нефтяных компаний в мире Saudi Aramco и занять 7-е место в рейтинге топ компаний и активов по капитализации.

Напомним, что в прошлом месяце цена биткоина достигла $89 000 и тогда BTC обошел по капитализации серебро.