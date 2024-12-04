Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов «задним числом» для физических лиц-предпринимателей (ФОП). Об этом сообщает заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада отменила увеличение налогов для ФОП «задним числом»
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Законопроект касается налогообложения вознаграждений за гиг-контракты у резидентов «Дія.Сити». Для резидентов со статусом стартапа — отмена нормы о неприменении льготной ставки НДФЛ 5% и минимального ЕСВ к доходам специалистов, если количество таких лиц у резидента «Дія.Сити» составляет менее 9 человек.
Правки
В документ также был внесен ряд правок:
- Внесена поправка в налоговый законопроект № 11416-д, которая изменяет дату введения новых налогов для ФОП и юрлиц единого налога «задним числом» с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.
- Правка предполагает понижение ставки рентной платы для добычи каолина.
- До конца войны предприниматели не будут штрафоваться за непредставление отчетов по контролируемым иностранным компаниям (КИК).
- Для доходов по результатам годового декларирования за 2024 год будет применяться ставка 1,5% (кроме сделок с имуществом, совершенных в декабре 2024 года).
- Предусмотрено предоставление льгот по военному сбору (ВС) для ФОП на временно оккупированных территориях, ФОП военнослужащих, ФОП на больничных и в отпуске по аналогии с единым налогом.
- Отмена ВС для е-резидентов.
- Возможность зачисления уплаченного ФОП ВС в счет минимального налогового обязательства и другие уточняющие положения.
«Важно, что эти изменения будут применяться со дня вступления в силу „ресурсного“ закона, то есть с 1 декабря 2024 года», — отметил Данило Гетманцев, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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Напомним
«Минфин» писал, что Налоговый комитет поддержал отмену налогов «задним числом» для ФОПов.
Комментарии - 12
А для Дія.Сіті залишили?
— Власники компаній в офшорах можуть не платити податки й далі;
— Добувачі корисних копалин звільняються навіть від тієї ренти, що вже була;
— Натомість гусачків, які повірили обіцянкам влади про Дія-колгосп, окрім зовсім худих, нагнуть по повній програмі;
— Решти наріду також влаштують кінець епохи бідності.
Вітаю, довбні — ви зробили це разом!
Неподання звітів не означає що компанія звільняєтся від сплати податків.
Неподання звітів означає що власники компаній які і так не мали платити податки тепер можуть зекономити час на підготовці звітів і уникнути сплати штрафа якщо такий звіт не подали.
До того ж назвати Польщу офшором — ну це дуже тупо як на мене.
И насчет типа уклонений за счет офшоров — там уже давно есть порядок трансферных цен, и доначислят тому кто отправлял товар. Т.е. офшоры почти не имеют смысла для тех кто ведет бизнес в Украине. И причин там много.
«там уже давно есть порядок трансферных цен,
и доначислят тому кто отправлял товар»
Неужели на программное обеспечение, аутсорсинг и прочие заморочки
при экспорте ИТ тоже придумали трансферные цены…
Отак поїхав до Польщі, відкрив одноособну ТОВ щоб працювати таксистом — а Україна тобі «плоті 900 тищ алірагх клятий!».