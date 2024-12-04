Рада отменила увеличение налогов для ФОП «задним числом»

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов «задним числом» для физических лиц-предпринимателей (ФОП). Об этом сообщает заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Законопроект касается налогообложения вознаграждений за гиг-контракты у резидентов «Дія.Сити». Для резидентов со статусом стартапа — отмена нормы о неприменении льготной ставки НДФЛ 5% и минимального ЕСВ к доходам специалистов, если количество таких лиц у резидента «Дія.Сити» составляет менее 9 человек.

Правки

В документ также был внесен ряд правок:

Внесена поправка в налоговый законопроект № 11416-д, которая изменяет дату введения новых налогов для ФОП и юрлиц единого налога «задним числом» с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

Правка предполагает понижение ставки рентной платы для добычи каолина.

До конца войны предприниматели не будут штрафоваться за непредставление отчетов по контролируемым иностранным компаниям (КИК).

Для доходов по результатам годового декларирования за 2024 год будет применяться ставка 1,5% (кроме сделок с имуществом, совершенных в декабре 2024 года).

Предусмотрено предоставление льгот по военному сбору (ВС) для ФОП на временно оккупированных территориях, ФОП военнослужащих, ФОП на больничных и в отпуске по аналогии с единым налогом.

Отмена ВС для е-резидентов.

Возможность зачисления уплаченного ФОП ВС в счет минимального налогового обязательства и другие уточняющие положения.

«Важно, что эти изменения будут применяться со дня вступления в силу „ресурсного“ закона, то есть с 1 декабря 2024 года», — отметил Данило Гетманцев, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Напомним

«Минфин» писал, что Налоговый комитет поддержал отмену налогов «задним числом» для ФОПов.