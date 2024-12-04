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4 декабря 2024, 14:16 Читати українською

Рада отменила увеличение налогов для ФОП «задним числом»

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов «задним числом» для физических лиц-предпринимателей (ФОП). Об этом сообщает заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов «задним числом» для физических лиц-предпринимателей (ФОП).
Фото: НБУ

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Законопроект касается налогообложения вознаграждений за гиг-контракты у резидентов «Дія.Сити». Для резидентов со статусом стартапа — отмена нормы о неприменении льготной ставки НДФЛ 5% и минимального ЕСВ к доходам специалистов, если количество таких лиц у резидента «Дія.Сити» составляет менее 9 человек.

Правки

В документ также был внесен ряд правок:

  • Внесена поправка в налоговый законопроект № 11416-д, которая изменяет дату введения новых налогов для ФОП и юрлиц единого налога «задним числом» с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.
  • Правка предполагает понижение ставки рентной платы для добычи каолина.
  • До конца войны предприниматели не будут штрафоваться за непредставление отчетов по контролируемым иностранным компаниям (КИК).
  • Для доходов по результатам годового декларирования за 2024 год будет применяться ставка 1,5% (кроме сделок с имуществом, совершенных в декабре 2024 года).
  • Предусмотрено предоставление льгот по военному сбору (ВС) для ФОП на временно оккупированных территориях, ФОП военнослужащих, ФОП на больничных и в отпуске по аналогии с единым налогом.
  • Отмена ВС для е-резидентов.
  • Возможность зачисления уплаченного ФОП ВС в счет минимального налогового обязательства и другие уточняющие положения.

«Важно, что эти изменения будут применяться со дня вступления в силу „ресурсного“ закона, то есть с 1 декабря 2024 года», — отметил Данило Гетманцев, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Читайте также: Военный сбор и другие изменения Как уплачивать налоги по-новому

Напомним

«Минфин» писал, что Налоговый комитет поддержал отмену налогов «задним числом» для ФОПов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
0
Три літри
Три літри
4 декабря 2024, 14:50
#
Скасування ВЗ для е-резидентів.

А для Дія.Сіті залишили?
+
+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
4 декабря 2024, 14:55
#
Ще зелена влада проводить потужні реформи ліквідовано КРАІЛ сьогодні 04.12.2024 (це комісія азартних ігор) потужні реформи при створенні КРАІЛ 23.09.2020 цією ж владою
+
0
Riojas
Riojas
4 декабря 2024, 15:46
#
Уже покроили что надо было
+
+60
Silumin
Silumin
4 декабря 2024, 15:22
#
Короткий виклад податкових змін:
— Власники компаній в офшорах можуть не платити податки й далі;
— Добувачі корисних копалин звільняються навіть від тієї ренти, що вже була;
— Натомість гусачків, які повірили обіцянкам влади про Дія-колгосп, окрім зовсім худих, нагнуть по повній програмі;
— Решти наріду також влаштують кінець епохи бідності.

Вітаю, довбні — ви зробили це разом!
+
0
Три літри
Три літри
4 декабря 2024, 15:40
#
— Власники компаній в офшорах можуть не платити податки й далі;

Неподання звітів не означає що компанія звільняєтся від сплати податків.
Неподання звітів означає що власники компаній які і так не мали платити податки тепер можуть зекономити час на підготовці звітів і уникнути сплати штрафа якщо такий звіт не подали.

До того ж назвати Польщу офшором — ну це дуже тупо як на мене.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 декабря 2024, 16:00
#
Еще все хуже. Отчет по КИК просят СО ВСЕХ компаний, а не только там где налогобложение ниже. При этом человек может жить давно своей жизнью в испании, платить туда налоги, паспорт недостаточно выкинуть, там сложная процедура отказа. И налоговое резиденство сменить не просто, налоговая может сказать — а у вас родичи есть в Украине. И нигде не описан четкий порядок как из него выйти. Так вот таким ничего не ожидающим людям могут начислить 900 тысяч штрафа за отчет.

И насчет типа уклонений за счет офшоров — там уже давно есть порядок трансферных цен, и доначислят тому кто отправлял товар. Т.е. офшоры почти не имеют смысла для тех кто ведет бизнес в Украине. И причин там много.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 декабря 2024, 16:12
#
Алексей Яковлев
«там уже давно есть порядок трансферных цен,
и доначислят тому кто отправлял товар»

Неужели на программное обеспечение, аутсорсинг и прочие заморочки
при экспорте ИТ тоже придумали трансферные цены…
+
+15
Три літри
Три літри
4 декабря 2024, 16:18
#
Так вот таким ничего не ожидающим людям могут начислить 900 тысяч штрафа за отчет.

Отак поїхав до Польщі, відкрив одноособну ТОВ щоб працювати таксистом — а Україна тобі «плоті 900 тищ алірагх клятий!».
+
0
malfar
malfar
4 декабря 2024, 16:57
#
По першому абзацу- то людям потрібно визначитись, чи-до бідних, чи-до богатих… До того ж як цей штраф буде нараховуватись, як що людини в Україні нема. Цикаво, є таких механізм?
+
0
Три літри
Три літри
4 декабря 2024, 17:10
#
Є. Податкова дізнаєтся що у людини є КІК закордоном і нараховує штраф.
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
4 декабря 2024, 15:44
#
Сильно не радуйтесь, сейчас его еще 44 дня могут подписывать, разъяснят что вы пока платите, а после публикации пересчитаем)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 декабря 2024, 16:29
#
А можно хотя-бы не плакать, если уж нельзя сильно радоваться
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