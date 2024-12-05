Международные резервы в ноябре выросли на 9%

По состоянию на 1 декабря 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $39,9 млрд. В ноябре они выросли на 9,1%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке.

Динамика международных резервов

В целом динамику резервов определял ряд факторов.

Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $6,68 млрд. Из этой суммы:

$4,79 млрд — от Всемирного банка;

$1,35 млрд — от Соединенных Штатов;

$235 млн — от Японии;

$191,9 млн — от размещения валютных ОВГЗ;

$99,9 — от Южной Кореи;

$12,9 млн — от других партнеров.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $433,8 млн, из которых:

$311 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$44,7 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

$29,5 млн — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

$21,2 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$27,4 млн — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $263,8 млн.

Во-вторых, сделки Национального банка на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 712 млн и выкупил в резервы $4,4 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в ноябре составила $2 707,6 млн, что на 21% меньше, чем в октябре.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В ноябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $71,9 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5 месяцев будущего импорта», — отметил регулятор.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре международные резервы сократились на 6% до $36,57 млрд.