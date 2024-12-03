Падение гривны, «Тысяча Зеленского»: главное за вторник

Национальный банк Украины установил на 4 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,6972 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.

Совет разрешил Украине не возвращать $50 миллиардов ЕС из бюджета, а только за счет активов РФ

Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс (законопроект № 12232), вводящие понятие «условные долговые обязательства».

Совет провалил план введения нового типа финучреждения — банка финансовой инклюзии

Верховная рада не поддержала законопроект № 12044 о новой разновидности предоставлятелей финансовых услуг — банков финансовой инклюзии.

«Тысячу Зеленского», оформленную через «Укрпочту», можно будет потратить только на почте

С 4 декабря оформить «тысячу Зеленского» можно будет через «Укрпочту» — непосредственно в отделении или через почтальон.