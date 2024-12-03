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3 декабря 2024, 16:23 Читати українською

Рада разрешила Украине не возвращать $50 миллиардов ЕС из бюджета, а только за счет активов рф

Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс (законопроект № 12232), вводящие понятие «условные долговые обязательства». Об этом написал в телеграм-канале заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс (законопроект № 12232), вводящие понятие «условные долговые обязательства».
Фото: depositphotos

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Что известно

«Предоставляется право Долговому агентству (до его создания — Минфину) осуществлять сделки с условными обязательствами в рамках соглашений с ЕС, иностранными государствами, МФО, возврат средств по которым будет происходить не за средства государственного бюджета, а в частности за счет замороженных активов россии», — написал Железняк.

По его словам, если проще — это о $50 млрд от G7, что Украина не будет возвращать этот кредит если не получит репарации от россии. И деньги не будут учитываться как государственный долг.

Глава бюджетного комитета Роксолана Подласа пояснила , что эти средства не будут учитываться как государственный долг Украины. Согласно предложенному механизму Украина будет возвращать эти средства только в том случае, если получит репарации от росии.

Вместе с тем, министр финансов Сергей Марченко без принятия изменений в Бюджетный кодекс не сможет иметь права подписывать соглашения о получении этой помощи.

Это может привести к серьезным проблемам с исполнением государственного бюджета в 2025 году, утверждает Подласа.

Принятие законопроекта позволяет Министерству финансов уже в ближайшее время подписать первые соглашения на получение части из пакета $50 миллиардов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+105
Riojas
Riojas
3 декабря 2024, 16:27
#
Великолепно. Поручаю списать мою задолженность по карточкам за счёт моей доли от будущих репараций.
+
+45
R S
R S
3 декабря 2024, 17:05
#
И мою задолженность по коммунальным платежам, поручаю правительству погасить за счёт моей доли от будущих репараций.
+
+64
Kankakee
Kankakee
3 декабря 2024, 16:43
#
Слабувато всьо таки 🤷- я б ще виставив рахунок за допущені втрати в 1.5 трильйона доларів — в наслідок війни Росії проти України із-за невиконання Будапештського меморандуму , розділивши їх основу між трьома країнами-підписантами Росією Великобританією і США, а також Францію і Китаєм які приєдналися пізніше 😎
+
+15
seaman
seaman
3 декабря 2024, 16:45
#
Долги отдают только трусы ©
+
+15
Moneta ..
Moneta ..
3 декабря 2024, 17:18
#
Суверенный дефолт, добрый вечер.
+
0
Alex SH
Alex SH
3 декабря 2024, 18:30
#
А усім іншим кредиторам, зокрема США, борги будуть повернуті з Золота Полуботка.
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