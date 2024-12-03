Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс (законопроект № 12232), вводящие понятие «условные долговые обязательства». Об этом написал в телеграм-канале заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада разрешила Украине не возвращать $50 миллиардов ЕС из бюджета, а только за счет активов рф
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Что известно
«Предоставляется право Долговому агентству (до его создания — Минфину) осуществлять сделки с условными обязательствами в рамках соглашений с ЕС, иностранными государствами, МФО, возврат средств по которым будет происходить не за средства государственного бюджета, а в частности за счет замороженных активов россии», — написал Железняк.
По его словам, если проще — это о $50 млрд от G7, что Украина не будет возвращать этот кредит если не получит репарации от россии. И деньги не будут учитываться как государственный долг.
Глава бюджетного комитета Роксолана Подласа пояснила , что эти средства не будут учитываться как государственный долг Украины. Согласно предложенному механизму Украина будет возвращать эти средства только в том случае, если получит репарации от росии.
Вместе с тем, министр финансов Сергей Марченко без принятия изменений в Бюджетный кодекс не сможет иметь права подписывать соглашения о получении этой помощи.
Это может привести к серьезным проблемам с исполнением государственного бюджета в 2025 году, утверждает Подласа.
Принятие законопроекта позволяет Министерству финансов уже в ближайшее время подписать первые соглашения на получение части из пакета $50 миллиардов.
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