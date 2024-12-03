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3 декабря 2024, 16:51 Читати українською

Гривна снова обновила исторический минимум

Национальный банк Украины установил на 4 декабря 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,6972 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.

Национальный банк Украины установил на 4 декабря 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,6972.
Фото: НБУ

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Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован во вторник, 3 декабря, когда курс гривны опустился до 41,6461 грн/$.

Нацбанк на 4 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,82 грн (на 3 декабря курс был установлен на уровне 43,72 грн). Европейская валюта подорожала на 10 копеек.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+10
Turbo Apricot
Turbo Apricot
3 декабря 2024, 17:03
#
Українська економіка в руках п’яти-шести менеджерів під верховним командувачем найвеличнішого лідора сучасності
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
3 декабря 2024, 18:08
#
Да , не очень у них получается , у правильных получалось по 125 грамм хлеба …
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