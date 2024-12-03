Гривна снова обновила исторический минимум

Национальный банк Украины установил на 4 декабря 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,6972 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.

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Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован во вторник, 3 декабря, когда курс гривны опустился до 41,6461 грн/$.

Нацбанк на 4 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,82 грн (на 3 декабря курс был установлен на уровне 43,72 грн). Европейская валюта подорожала на 10 копеек.

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