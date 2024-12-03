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3 декабря 2024, 15:50 Читати українською

Рада провалила план введения нового типа финучреждения — банка финансовой инклюзии

Верховная рада не поддержала законопроект № 12044 о новой разновидности предоставителей финансовых услуг — банков финансовой инклюзии. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная рада не поддержала законопроект № 12044 о новой разновидности предоставителей финансовых услуг — банков финансовой инклюзии.
Фото: depositphotos

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Подробности

«За» основу проголосовал только 221 народный депутат.

«Такой банк (финансовой инклюзии) должен обеспечивать надлежащий доступ к финансовым услугам, как граждан Украины (в том числе социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий (субъектов, чистый годовой доход от любой деятельности которых не превышает сумму, эквивалентную 2 миллионам евро) в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях (вроде высокогорных регионов)», — написал Железняк.

Читайте: НБУ представил план введения нового типа финучреждения — банка финансовой инклюзии

Напомним

Как писал ранее «Минфин», ограниченная банковская лицензия дает возможность крупным розничным и почтовым компаниям, имеющим компетенцию обслуживания большого количества клиентов и отделений, создать отдельное юридическое лицо — банк финансовой инклюзии, чтобы, используя инфраструктуру, предоставлять финансовые услуги населению и мелкому бизнесу.

В НБУ отметили, что из-за полномасштабного вторжения вопрос доступности финансовых услуг в определенных регионах особенно острый. Это касается прифронтовых и деоккупированных территорий, на которых из-за риска безопасности нет банковских отделений и полноценно не работают дистанционные банковские каналы в результате перебоев со связью.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
3 декабря 2024, 18:35
#
Доведеться Укрпошті купляти банк
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