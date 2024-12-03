«Тысячу Зеленского», которую оформили через «Укрпочту», можно будет потратить только на почте

С 4 декабря оформить «тысячу Зеленского» можно будет через «Укрпочту» — непосредственно в отделении или через почтальона.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как оформить

В то же время, если оформить тысячу гривен на «Укрпочте», потратить ее можно будет только в пределах услуг почтового оператора.

То есть, средства можно направить на приобретение украинских товаров, продаваемых в отделениях, заказ лекарства, оплату коммунальных услуг и мобильной связи.

Кроме этого, 1000 гривен от государства можно отдать на благотворительность.

Направить средства можно на совместный фонд «Укрпочты» с Киевской школой экономики.

Так, «Укрпочта» будет обеспечивать выплаты по программе более 2 млн украинцев — пенсионеров и инвалидов 1 и 2 группы, которые получают свои социальные выплаты через почтового оператора.

Граждане, получающие социальные выплаты через «Укрпочту», автоматически присоединяются к программе.

Важно: средства не выплачивают наличными. И использовать их можно только в течение трех визитов.

В рамках одного визита можно совершить несколько оплат тысячей (например, пополнить мобильный счет и оплатить коммунальные услуги).

Если не использовать средства за три визита, то остаток вернется в государственный бюджет.

Напомним

Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.

Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.

Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

Зайдите в приложение «Дия»

В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»

Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»

Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»

Выберите счет для выплаты

Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»

Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

Читайте: Тысяча Зеленского: петиция об изменении программы набрала 25 тыс.