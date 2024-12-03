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3 декабря 2024, 11:59 Читати українською

«Тысячу Зеленского», которую оформили через «Укрпочту», можно будет потратить только на почте

С 4 декабря оформить «тысячу Зеленского» можно будет через «Укрпочту» — непосредственно в отделении или через почтальона.

С 4 декабря оформить «тысячу Зеленского» можно будет через «Укрпочту» — непосредственно в отделении или через почтальона.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКак оформитьВ то же время, если оформить тысячу гривен на «Укрпочте», потратить ее можно будет только в пределах услуг почтового оператора.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как оформить

В то же время, если оформить тысячу гривен на «Укрпочте», потратить ее можно будет только в пределах услуг почтового оператора.

То есть, средства можно направить на приобретение украинских товаров, продаваемых в отделениях, заказ лекарства, оплату коммунальных услуг и мобильной связи.

Кроме этого, 1000 гривен от государства можно отдать на благотворительность.

Направить средства можно на совместный фонд «Укрпочты» с Киевской школой экономики.

Так, «Укрпочта» будет обеспечивать выплаты по программе более 2 млн украинцев — пенсионеров и инвалидов 1 и 2 группы, которые получают свои социальные выплаты через почтового оператора.

Граждане, получающие социальные выплаты через «Укрпочту», автоматически присоединяются к программе.

Важно: средства не выплачивают наличными. И использовать их можно только в течение трех визитов.

В рамках одного визита можно совершить несколько оплат тысячей (например, пополнить мобильный счет и оплатить коммунальные услуги).

Если не использовать средства за три визита, то остаток вернется в государственный бюджет.

Напомним

Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

  • Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.
  • Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.
  • Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

  • Зайдите в приложение «Дия»
  • В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»
  • Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»
  • Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»
  • Выберите счет для выплаты
  • Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»
  • Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

Читайте: Тысяча Зеленского: петиция об изменении программы набрала 25 тыс.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 декабря 2024, 12:07
#
Прошу запомнить эту «новость» в части — …потратить можно будет только на «Укрпочте»…
…Тобто, кошти можна спрямувати на придбання українських товарів, які продаються у відділеннях, замовлення ліки, оплату комунальних послуг та мобільного зв’язку…
А позже, когда начнутся первые выплаты, узнаем правду и дадим оценку и первоисточнику — «Экономическая правда» и журналистам, которые «тянули» эту новость и самому порталу «Минфин», который опубликовал эту новость.
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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
3 декабря 2024, 12:26
#
А что там запоминать…
Укрпочта давно и успешно принимает благотворительные взносы на ВСУ, оплату услуг ЖКХ и пополнение мобильных телефонов, что вполне достаточно, чтобы за один раз потратить тысячу гривен.

Справочно, в отопительный сезон месячная стоимость услуг ЖКХ обычно превышает одну тысячу гривен…
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 декабря 2024, 12:34
#
Вы, уважаемый, внимательно прочтите первоисточник. Вопрос стоит ТОЛЬКО в оплате ЖКХ и приобретении товаров которые продаются в отделениях «Укрпочты».
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0
KValera
KValera
3 декабря 2024, 13:32
#
GrugoriyHoland. Гриша ты что так переживаешь? уже оформил на укрпочте тысячу?
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+30
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
3 декабря 2024, 12:27
#
Вовина тысяча" - это попытка выявить уклонистов, заявила замглавы налогового комитета Ольга Василевская-Смаглюк (Слуга народа).

«У нас миллион мужчин где-то скрывается. Они не уехали за границу, они не люди с инвалидностью, они не забронированы. То есть это люди, которые условно, теоретически скрываются от исполнения своей конституционной обязанности по защите родины. Если, например, в семье есть двое мужчин, которые подлежат мобилизации, и две женщины, то на них это четыре тысячи гривен. И конечно стимулировать каким-то образом получить эти средства, можно только если сумма будет больше тысячи гривен, это будет три-четыре тысячи гривен на семью… Кто-то зарегистрируется из мужчин. Потому что четыре тысячи — лучше, чем две», — рассуждает нардеп.

Вторая цель этой программы стоимостью 30 млрд гривен, по мнению Василевской-Смаглюк, пересчитать население Украины, оставшееся на подконтрольной территории.

Ранее эксперты предупреждали, что получение этой тысячи гривен откроет государству большой доступ к банковским данным человека.
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+30
Bookseller
Bookseller
3 декабря 2024, 12:52
#
Интересно, что они нового узнают об уклонистах, благодаря этой тысяче? 🥹 Все данные о человеке и так есть в Дие, у пограничников (если он конечно не переплыл Тису) и банках… Будут знать, что он ещё не умер?
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+15
Три літри
Три літри
3 декабря 2024, 13:04
#
Чергова маячня від слуг
+
+30
eljaaff
eljaaff
3 декабря 2024, 13:24
#
Реальная цифра гораздо больше чем миллион мужчин, но к этому «вовина тЫСяЧА» не имеет ни какого отношения- на самом деле это такая себе перепись всех ресурсов активов и пассивов, которые наруководила эта власть… Хотят иметь представление по возрастной палитре, гендерной, людей платящих налоги и людей получающих от государства (т.е. на содержании) и делается это для дальнейшего приведения в порядок «взаимоттношения» с кредиторами, мвф-ами, и пр… Потому что пользуются на сегодня цифрами довоенными, а они сильно не корректные, на это и указывают кредиторы + тень коррупции и разворовывания средств в купе с этим положением обрезают возможность диалога…
Выяснилось, что даже статистики по пересечению границы (уехавших)детей до 16 не велось, а тем более по гендерному отличию и всё это надо собирать…
Но так как рекламная компания этой тысячи провалена -то есть большая угроза не получить корректные данные, а больше работает даже антиреклама…
П.С. к полным данным по лицам -государство и так имело полный доступ (все эти «банковские тайны» и прочяя шелуха это для бумаги, корреспондентов, и иностранных физиономий… Как-то так…
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0
AENEF9953
AENEF9953
3 декабря 2024, 13:07
#
Мне Афоня тыщу должен, даже две.
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