С 4 декабря оформить «тысячу Зеленского» можно будет через «Укрпочту» — непосредственно в отделении или через почтальона.
«Тысячу Зеленского», которую оформили через «Укрпочту», можно будет потратить только на почте
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Как оформить
В то же время, если оформить тысячу гривен на «Укрпочте», потратить ее можно будет только в пределах услуг почтового оператора.
То есть, средства можно направить на приобретение украинских товаров, продаваемых в отделениях, заказ лекарства, оплату коммунальных услуг и мобильной связи.
Кроме этого, 1000 гривен от государства можно отдать на благотворительность.
Направить средства можно на совместный фонд «Укрпочты» с Киевской школой экономики.
Так, «Укрпочта» будет обеспечивать выплаты по программе более 2 млн украинцев — пенсионеров и инвалидов 1 и 2 группы, которые получают свои социальные выплаты через почтового оператора.
Граждане, получающие социальные выплаты через «Укрпочту», автоматически присоединяются к программе.
Важно: средства не выплачивают наличными. И использовать их можно только в течение трех визитов.
В рамках одного визита можно совершить несколько оплат тысячей (например, пополнить мобильный счет и оплатить коммунальные услуги).
Если не использовать средства за три визита, то остаток вернется в государственный бюджет.
Напомним
Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».
Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:
- Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.
- Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.
- Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.
На что можно потратить деньги
Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.
Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.
Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дії»
- Зайдите в приложение «Дия»
- В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»
- Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»
- Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»
- Выберите счет для выплаты
- Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»
- Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.
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Комментарии - 9
…Тобто, кошти можна спрямувати на придбання українських товарів, які продаються у відділеннях, замовлення ліки, оплату комунальних послуг та мобільного зв’язку…
А позже, когда начнутся первые выплаты, узнаем правду и дадим оценку и первоисточнику — «Экономическая правда» и журналистам, которые «тянули» эту новость и самому порталу «Минфин», который опубликовал эту новость.
Укрпочта давно и успешно принимает благотворительные взносы на ВСУ, оплату услуг ЖКХ и пополнение мобильных телефонов, что вполне достаточно, чтобы за один раз потратить тысячу гривен.
Справочно, в отопительный сезон месячная стоимость услуг ЖКХ обычно превышает одну тысячу гривен…
«У нас миллион мужчин где-то скрывается. Они не уехали за границу, они не люди с инвалидностью, они не забронированы. То есть это люди, которые условно, теоретически скрываются от исполнения своей конституционной обязанности по защите родины. Если, например, в семье есть двое мужчин, которые подлежат мобилизации, и две женщины, то на них это четыре тысячи гривен. И конечно стимулировать каким-то образом получить эти средства, можно только если сумма будет больше тысячи гривен, это будет три-четыре тысячи гривен на семью… Кто-то зарегистрируется из мужчин. Потому что четыре тысячи — лучше, чем две», — рассуждает нардеп.
Вторая цель этой программы стоимостью 30 млрд гривен, по мнению Василевской-Смаглюк, пересчитать население Украины, оставшееся на подконтрольной территории.
Ранее эксперты предупреждали, что получение этой тысячи гривен откроет государству большой доступ к банковским данным человека.
Выяснилось, что даже статистики по пересечению границы (уехавших)детей до 16 не велось, а тем более по гендерному отличию и всё это надо собирать…
Но так как рекламная компания этой тысячи провалена -то есть большая угроза не получить корректные данные, а больше работает даже антиреклама…
П.С. к полным данным по лицам -государство и так имело полный доступ (все эти «банковские тайны» и прочяя шелуха это для бумаги, корреспондентов, и иностранных физиономий… Как-то так…