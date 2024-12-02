Украинцы за сутки подали 2,5 миллиона заявок на «Тысячу Зеленского»

2 500 000+ заявлений на «Зимову єПідтримку» за сутки. Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Безусловно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Интересные цифры

на детей подали 551 000+ заявлений;

64% пользователей женщины, 36% — мужчины;

средний возраст — 30−40 лет.

Напомним

Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.

Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.

Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дии»

Зайдите в приложение «Дия»

В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»

Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»

Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»

Выберите счет для выплаты

Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»

Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

Читайте также: Тысяча Зеленского: петиция об изменении программы набрала 25 тыс.