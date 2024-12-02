2 500 000+ заявлений на «Зимову єПідтримку» за сутки. Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Безусловно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украинцы за сутки подали 2,5 миллиона заявок на «Тысячу Зеленского»
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Интересные цифры
- на детей подали 551 000+ заявлений;
- 64% пользователей женщины, 36% — мужчины;
- средний возраст — 30−40 лет.
Напомним
Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».
Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:
- Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.
- Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.
- Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.
На что можно потратить деньги
Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.
Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.
Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дии»
- Зайдите в приложение «Дия»
- В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»
- Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»
- Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»
- Выберите счет для выплаты
- Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»
- Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.
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Источник: Минфин
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