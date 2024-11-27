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27 ноября 2024, 17:10 Читати українською

Кабмин выделил 3,86 миллиарда на выплату «тысячи Зеленского»

Кабинет министров выделил 3,86 миллиарда гривен на финансирование в декабре программы «Зимняя поддержка», которая предусматривает выплаты по 1000 гривен каждому жителю Украины. Соответствующее решение правительство приняло 26 ноября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров выделил 3,86 миллиарда гривен на финансирование в декабре программы «Зимняя поддержка», которая предусматривает выплаты по 1000 гривен каждому жителю Украины.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Откуда взяли средства

Эти средства выделены за счет уменьшения предусмотренных в специальном фонде госбюджета на 2024 год расходов на финансирование ряда программ Министерства экономики.

Читайте: «Тысяча Зеленского»: два миллиона украинцев смогут получить без установки «Дии»

Напомним

«Минфин» писал, что тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной Владимиром Зеленским, украинцам будут насчитывать на карточку «Национального кешбека», которую можно открыть в «Дии».

О начале новой программы, которую назвали «Тысячей Зеленского», президент объявил 25 октября 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
asdf2024
asdf2024
27 ноября 2024, 17:18
#
О какой вообще тысяче Зеленского речь.Тут Ермак решил сдать Украину. Уже не идёт разговор о границах 91 года. Весь интернет набит патриотами. Почему нельзя весь Львов под ружьё и на фронт.А почему ЕС не отгружает нам патриотичных граждан.
+
0
R S
R S
27 ноября 2024, 17:41
#
Политические и другие новости обсуждайте на соответствующих интернет-ресурсах.
Здесь — всё про экономику и всё с ней связанное.
+
0
guitar
guitar
27 ноября 2024, 18:15
#
У тебя забыли спросить что обсуждать
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
27 ноября 2024, 17:40
#
По суті інфляція та девальвація від моменту коли цю ініціативу анонсували вже цю тисячу з'їла.
+
0
AENEF9953
AENEF9953
27 ноября 2024, 18:03
#
1000 Зеленского???
+
0
AENEF9953
AENEF9953
27 ноября 2024, 18:04
#
1000 Зеленского???
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