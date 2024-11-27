Кабмин выделил 3,86 миллиарда на выплату «тысячи Зеленского»

Кабинет министров выделил 3,86 миллиарда гривен на финансирование в декабре программы «Зимняя поддержка», которая предусматривает выплаты по 1000 гривен каждому жителю Украины. Соответствующее решение правительство приняло 26 ноября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Откуда взяли средства

Эти средства выделены за счет уменьшения предусмотренных в специальном фонде госбюджета на 2024 год расходов на финансирование ряда программ Министерства экономики.

Читайте: «Тысяча Зеленского»: два миллиона украинцев смогут получить без установки «Дии»

Напомним

«Минфин» писал, что тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной Владимиром Зеленским, украинцам будут насчитывать на карточку «Национального кешбека», которую можно открыть в «Дии».

О начале новой программы, которую назвали «Тысячей Зеленского», президент объявил 25 октября 2024 года.