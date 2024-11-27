«Укрэнерго»: Сегодня отключать будут всех — и бытовых потребителей и бизнес

«Укрэнерго» изменило графики отключения электроэнергии на среду, 27 ноября. Отключения будут использоваться как для бытовых потребителей, так и для бизнеса. Об этом сообщает «Укрэнерго».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Графики отключений

27 ноября время применения и объем ограничений будут следующими:

08:00 — 19:00 — одна очередь отключений для бытовых потребителей (это значит, что одна группа будет обесточена до 4 часов);

07:00 — 20:00 применение графиков ограничения будет действовать для промышленности и бизнеса.

Читайте: Восстановление объектов энергетики: Германия выделит Украине дополнительные 65 млн евро

Причина отключения

В «Укрэнерго» отметили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье, 17 ноября.

Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование, сообщили в компании.

Читайте: ДТЭК адаптирует графики отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме

Напомним

Как писал «Минфин», 18 ноября «Укрэнерго» сообщило о возвращении графиков отключения света.