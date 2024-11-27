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27 ноября 2024, 8:14 Читати українською

«Укрэнерго»: Сегодня отключать будут всех — и бытовых потребителей и бизнес

«Укрэнерго» изменило графики отключения электроэнергии на среду, 27 ноября. Отключения будут использоваться как для бытовых потребителей, так и для бизнеса. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Укрэнерго» изменило графики отключения электроэнергии на среду, 27 ноября.
Фото: depositphotos

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Графики отключений

27 ноября время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 08:00 — 19:00 — одна очередь отключений для бытовых потребителей (это значит, что одна группа будет обесточена до 4 часов);

  • 07:00 — 20:00 применение графиков ограничения будет действовать для промышленности и бизнеса.

Читайте: Восстановление объектов энергетики: Германия выделит Украине дополнительные 65 млн евро

Причина отключения

В «Укрэнерго» отметили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье, 17 ноября.

Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оккупантами оборудование, сообщили в компании.

Читайте: ДТЭК адаптирует графики отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме

Напомним

Как писал «Минфин», 18 ноября «Укрэнерго» сообщило о возвращении графиков отключения света.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kikudzuki
Kikudzuki
27 ноября 2024, 9:07
#
Я одного не понимаю — почему дома с газом и дома с электроплитами отключают одинаково на равное время? 🤔 Те у кого газ — и еду могут приготовить и погреться. У кого электроплиты — как белые медведи на Северном полюсе… 🙄
+
0
Три літри
Три літри
27 ноября 2024, 10:34
#
Тому що не будували окремих мереж для будинків з електроплитами

У кого електроплити — вже два роки тому купили газові портативні плитки щоб розігріти що треба і не переймаются через відключення.
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