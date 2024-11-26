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26 ноября 2024, 20:00 Читати українською

Гривна опустилась до минимума, вклады украинцев выросли: главное за вторник

НБУ опустил гривну до нового минимума

Национальный банк Украины установил на завтра, 27 ноября, официальный курс гривны на уровне 41,5035 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек.

За октябрь вклады украинцев выросли почти на 6 миллиардов

По состоянию на 1 ноября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 331,6 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 октября.

Нацбанк предлагает ввести в Украине мгновенные платежи между банками

Национальный банк предлагает обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте.

Биткоин почти $100 тыс.: почему «Минфин» начал готовиться к альтсезону

Результаты президентских выборов в США принесли на криптовалютный рынок волну позитива. Биткоин за ноябрь прибавил более 40% и приближается к важному психологическому уровню в $100 тыс., XRP вырос на 200%, ADA — на 240%, росли и другие менее известные цифровые активы.

Источник: Минфин
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