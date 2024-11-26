Нацбанк предлагает ввести в Украине мгновенные платежи между банками

Национальный банк предлагает обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте .

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Чем обусловлено

Такая потребность обусловлена вступлением в силу с 8 ноября 2024 закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций НБУ по государственному регулированию рынков финансовых услуг», которым вносятся изменения в закон «О платежных услугах» и определяется возможность осуществления в Украине мгновенных кредитовых переводов.

Что предлагает НБУ

В связи с этим Национальный банк предлагает, в частности:

определить порядок принятия и исключения участников мгновенного кредитового перевода, выполняемого через систему электронных платежей НБУ (далее — мгновенный перевод СЭП);

нормировать особенности выполнения мгновенного перевода СЭП;

уточнить технологию выполнения средствами СЭП принудительного, бесспорного и договорного списания денежных средств с корреспондентского счета банка;

определить особенности выполнения мгновенного перевода СЭП небанковскими поставщиками платежных услуг через банк, являющийся участником мгновенного перевода СЭП.

Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам:

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 4 декабря 2024 включительно.