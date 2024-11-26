НБУ опустил гривну до нового минимума

Национальный банк Украины установил на завтра, 27 ноября, официальный курс гривны на уровне 41,5035 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек.

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Отметим, что это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 22 июля, когда курс национальной валюты опускался до 41,4912 грн/$.

Нацбанк на 27 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,68 грн (на 26 ноября курс был установлен на уровне 43,47 грн). Европейская валюта подорожала на 21 копейку.

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