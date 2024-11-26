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26 ноября 2024, 17:17 Читати українською

НБУ опустил гривну до нового минимума

Национальный банк Украины установил на завтра, 27 ноября, официальный курс гривны на уровне 41,5035 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек.

Национальный банк Украины установил на завтра, 27 ноября, официальный курс гривны на уровне 41,5035 грн/$.
Фото: НБУ

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Отметим, что это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 22 июля, когда курс национальной валюты опускался до 41,4912 грн/$.

Нацбанк на 27 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,68 грн (на 26 ноября курс был установлен на уровне 43,47 грн). Европейская валюта подорожала на 21 копейку.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+57
asdf2024
asdf2024
26 ноября 2024, 17:30
#
Так вот кто гривну опускает…
+
+63
orest frank
orest frank
26 ноября 2024, 17:33
#
Потужний спекулянт
+
+12
NicolaZnow
NicolaZnow
26 ноября 2024, 19:44
#
Найвеличніший, на місцевому рівні
+
+221
Turbo Apricot
Turbo Apricot
26 ноября 2024, 17:39
#
Українською економікою керують п’ять-шість менеджерів у відповідності до плану перемоги, плану стійкості, плану незламності, плану потужності, плану величності, та інших планів згідно журналів обліку планів
+
+27
potator
potator
26 ноября 2024, 17:39
#
Начинаем кушать алексовы дивиденды
+
+42
Kikudzuki
Kikudzuki
26 ноября 2024, 19:03
#
Ну чё, облигаций пораспродавали, наобещали гражданам… гм,гм… стабильность… 😊 А теперь — айда, курс $ поднимать!.. 😳🤣🤣
+
+45
Mr YouSt
Mr YouSt
26 ноября 2024, 19:52
#
Да ладно. Облигации покупают «нужные» люди. И никто их не обидит. А колебания зеленого для пипла, который думает, что на этот раз, сидя в долларе, он наконец-то разбогатеет.
+
0
DonRuslan
DonRuslan
26 ноября 2024, 21:54
#
Я думаю все здравомыслящие люди покупающие бакс не собираются на этом разбогатеть!
Тут дело в сберечь свое, свое заработанное.
+
+41
TattiReuven
TattiReuven
26 ноября 2024, 20:16
#
Обычно перед новогодними праздниками доллар евро повышается. Спрос.
Ничего нового не происходит.
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