АРМА продало самую дешевую картину из коллекции Медведчука — янтарный портрет

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало янтарный портрет экс-народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сообщил советник главы АРМА Андрей Позняк.

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Самая дешевая картина

Портрет был продан за 6009 грн, что даже больше стартовой цены, которая составляла 5225 грн. Это одна из самых дешевых картин коллекции.

В общей сложности Агентство реализовало уже 70 картин из конфискованной коллекции Медведчука. Аукционы продолжаются.

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Все средства от реализации картин идут на экономику и обороноспособность государства.

Самые дорогие работы

Среди самых дорогих работ:

392,5 тыс. грн — Композиция с лодками (автор неизвестен);

374,4 тыс. грн — Полдник в Крыму (автор — Витиковский Лев);

349 тыс. грн — Тройка (автор — Стойлов Константин);

284,8 тыс. грн — Лошади (автор неизвестный);

170,1 тыс. грн — Акт или испанка (автор — Сергей Резниченко);

170,1 тыс. грн — Натюрморт со стулом (автор — Сергей Резниченко);

175,8 тыс. грн — Девушка с арбузом (автор — Сергей Резниченко);

107,3 тыс. грн — Горный пейзаж (автор — Михаил Сапатюк);

71,5 тыс. грн — Крымский аромат (автор — Муравская Наталья);

60,7 тыс. грн — Рождественский день в Ждении (Герц Юрий);

54, 2 тыс. грн — Мишки в сосновом лесу (автор неизвестен).

Напомним

«Минфин» писал, что автомобиль Maybach (2003 года) Виктора Медведчука «ушел с молотка» за 1 829 009 грн. Кроме того, отдельным лотом был реализован его последний квадроцикл (2004) марки BOMBARDIER за 160 000 грн.

АРМА продало в первый день аукциона 8 часов Медведчука почти на 3,6 млн грн.

Ранее Минфин публиковал фото самых дорогих часов Медведчука, выставленных на продажу.