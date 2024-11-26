«Тысяча Зеленского»: два миллиона украинцев смогут получить без установки «Дии»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 ноября 2024, 10:06 Читати українською

«Тысяча Зеленского»: два миллиона украинцев смогут получить без установки «Дии»

Около 2 миллионов украинцев смогут получить единовременную помощь в рамках программы «Зимова єПідтримка» в размере 1 000 грн через «Укрпочту».

Около 2 миллионов украинцев смогут получить единовременную помощь в рамках программы «Зимова єПідтримка» в размере 1 000 грн через «Укрпочту».► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноВ частности, речь идет о пенсионерах, лицах с инвалидностью I и II группы, а также получателях социальной помощи, в частности на прифронтовых территориях, получающих ее через отделение «Укрпочты».
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В частности, речь идет о пенсионерах, лицах с инвалидностью I и II группы, а также получателях социальной помощи, в частности на прифронтовых территориях, получающих ее через отделение «Укрпочты».

Перечень граждан, которые будут получать помощь через «Укрпочту», сформирует Министерство социальной политики.

Читайте: Правительство утвердило порядок выплаты средств

Ожидается, что первые выплаты по утвержденным Минсоцполитики спискам будут осуществляться вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря.

В компании отметили, что получатели помощи от государства могут потратить ее на оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи, приобретение пищевых продуктов, бытовой химии, лекарств и других товаров украинского производства непосредственно в отделениях «Укрпочты», а также подписку газет и журналов или приобретение почтовой продукции.

Напомним

«Минфин» писал, что тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной Владимиром Зеленским, украинцам будут насчитывать на карточку «Национального кешбека», которую можно открыть в «Дии».

О начале новой программы, которую назвали «Тысячей Зеленского», президент объявил 25 октября 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+45
Kikudzuki
Kikudzuki
26 ноября 2024, 10:51
#
Что и требовалось доказать! 🙂😢 Весь план власти налицо: 1000 — это наживка, с помощью которой правительство надеется, полагаясь на жадность граждан — заполучить как можно более зарегистрировавшихся в Дии человек. Через почту смогут получить желанную халявную 1000грв только пенсы и инвалиды — т. е. те, кто не интересует власть. А все молоденькие, здоровенькие, т. е. пригодные к фронту и выплате налогов — Добро пожаловать в Дию — засветитесь в Нацкешбеке и получите повестку, штраф, финмониторинг и повышение налогов. Вот такой незамысловатый план охоты и добычи новобранцев и налогоплатильщиков. Короче говоря, суть простая: без оформления в Дии — 1000 не дадут. «Ловись рыбка большая и маленькая»… Ребятки, ну кого уже из Вас удачно подсекли как рыбку? Кто уже наживку заглотил?.. 🤣🤣🤣
+
0
Три літри
Три літри
26 ноября 2024, 11:13
#
— новина про те що люди можуть отримати тищу без Дії

— зрадофіли: вони хочуть затягнути всіх в Дію!!!1111111адінадін
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
26 ноября 2024, 11:51
#
Кто может получить 1000грв БЕЗ Дии? Пенсионер и инвалид? А, например, среднестатистический мужчина 35−40 лет, если у него нет гаджета с интернетом, а главное — он не хочет регистрироваться в Дии — может получить эту «заветную 1000»? 🤔 НЕТ! ТОЛЬКО В ОБМЕН НА РЕГИСТРАЦИЮ!!! Сначала придумали «Национальный кешбек» — чтоб собрать «урожай зарегистрировавшихся». 🙂 Но, видимо, дело пошло туго — мало кто клюнул. 🙂 Так они это обмозговали и тут же придумали новую приманку «1000грв»… 🤨🤪
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
26 ноября 2024, 11:26
#
Национальный кешбек работает по точно такому же принципу, и никого пока в варусе или атб не запаковали
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
26 ноября 2024, 11:54
#
Так рано еще. 😊 Зачем же добычу распугивать раньше времени. Пока что будут прикармливать — как рыбу хлебом… А через несколько месяцев, как забросят сеть!… А то и динамитом!… 💣👀
+
0
paff
paff
26 ноября 2024, 12:00
#
Ира пришли нюдсы скину тысячу без дии
+
+15
bonv
bonv
26 ноября 2024, 12:06
#
З кожним днем стає все гірше! От вам і гірше ж точно не буде ©
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами