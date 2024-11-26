«Тысяча Зеленского»: два миллиона украинцев смогут получить без установки «Дии»

Около 2 миллионов украинцев смогут получить единовременную помощь в рамках программы «Зимова єПідтримка» в размере 1 000 грн через «Укрпочту».

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Что известно

В частности, речь идет о пенсионерах, лицах с инвалидностью I и II группы, а также получателях социальной помощи, в частности на прифронтовых территориях, получающих ее через отделение «Укрпочты».

Перечень граждан, которые будут получать помощь через «Укрпочту», сформирует Министерство социальной политики.

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Ожидается, что первые выплаты по утвержденным Минсоцполитики спискам будут осуществляться вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря.

В компании отметили, что получатели помощи от государства могут потратить ее на оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи, приобретение пищевых продуктов, бытовой химии, лекарств и других товаров украинского производства непосредственно в отделениях «Укрпочты», а также подписку газет и журналов или приобретение почтовой продукции.

Напомним

«Минфин» писал, что тысячу гривен в рамках программы помощи, анонсированной Владимиром Зеленским, украинцам будут насчитывать на карточку «Национального кешбека», которую можно открыть в «Дии».

О начале новой программы, которую назвали «Тысячей Зеленского», президент объявил 25 октября 2024 года.