Рост экономики, $4,8 млрд от Всемирного банка, прогноз курса валют: главное за понедельник

Вполне вероятно, что реальный экономический рост в Украине в 2024 году составит около 3%. Об этом в соцсети X сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Украина получит $4,8 млрд от Всемирного банка

Украина получит $4,8 млрд в рамках проекта PEACE от Всемирного банка.

Инвестиции в фондовый рынок Украины: что изменила война и к чему готовиться

Фондовый рынок Украины сегодня переживает возрождение. Ведь восприятие рынка изменилось, желающих инвестировать в ОВГЗ стало существенно больше, а сам этот инструмент для инвестирования стал более прозрачным и понятным.

Курс доллара и евро в неделю: как глобальная распродажа повлияет на ценники в наших обменниках