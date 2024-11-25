Реальный рост экономики Украины в этом году составит 3% — британская разведка
Рост экономики, $4,8 млрд от Всемирного банка, прогноз курса валют: главное за понедельник
Вполне вероятно, что реальный экономический рост в Украине в 2024 году составит около 3%. Об этом в соцсети X сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
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