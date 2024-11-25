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25 ноября 2024, 19:13 Читати українською

Реальный рост экономики Украины в этом году составит 3% — британская разведка

Вполне вероятно, что реальный экономический рост в Украине в 2024 году составит около 3%. Об этом в соцсети X сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Укринформ.

Вполне вероятно, что реальный экономический рост в Украине в 2024 году составит около 3%.

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Украина

Эксперты разведки отмечают, что рост украинской экономики на 3% в текущем году после падения на 29% в 2022 году и реального роста на 5% в 2023 году указывает на тенденцию восстановления.

Они отметили, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,8% в 2024 году, что ниже пикового показателя 20% в 2022 году.

«Ожидается, что в 2025 году расходы на оборону будут составлять около 60% государственных расходов Украины», — говорится в сообщении.

россия

В оборонном ведомстве Британии предполагают, что экономика россии, вероятно, вырастет примерно на 3,6% в этом году, что является продолжением тенденции роста после первоначального экономического шока, вызванного полномасштабным вторжением россии в Украину 2022 года.

Однако, по прогнозу, экономический рост россии замедлится в 2025 году из-за инфляции, дефицита рабочей силы и санкции, говорится в отчете разведки.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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25 ноября 2024, 20:54
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Афганские эксперты с замеса гумуса спрогнозировали рост ВВП Марса на 100000%!!111
Новость достойна марафона
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0
Prya
Prya
25 ноября 2024, 21:00
#
Через 20 лет будем жить как в коронакризисном 2022. Могли ли мы об этом мечтать, когда голосовали за Слуг народа!?
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