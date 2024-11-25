Инвестиции в фондовый рынок Украины: что изменила война и к чему готовиться

Фондовый рынок Украины сегодня переживает возрождение. Ведь восприятие рынка изменилось, желающих инвестировать в ОВГЗ стало существенно больше, а сам этот инструмент для инвестирования стал более прозрачным и понятным. Вместе с тем, инвесторы стремятся подробнее разобраться, что именно происходит на рынке и что может измениться уже в обозримом будущем.

Именно этому была посвящена дискуссия по теме «Фондовый рынок Украины во время войны: где искать возможности?», которая состоялась в рамках конференции «Жить на проценты». К обсуждению присоединились:

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital;

Андрей Журжий, основатель Inzhur — компании, которая стала партнером конференции «Жить на проценты»;

Тарас Козак, президент Инвестиционной группы УНИВЕР.

Разговор модерировал финансовый эксперт сайта «Минфин» Алексей Козырев. Сразу заметим, что эта задача была нелегкой, ведь специалисты упорно спорили, выражая свои мнения и позиции. Какие именно выводы о работе фондового рынка Украины пришли эксперты — читайте ниже.

Что же изменила война?

Самое главное — в Украине наконец-то ушло в небытие восприятие рынка облигаций, которое было в Советском Союзе. О том, что это рискованно, а государство всегда «кинет», сказал заместитель директора Dragon Capital Сергей Фурса.

Он отметил, что сегодня в ОВГЗ инвестировано 70 млрд гривен физлиц. А это очень большая сумма, которой раньше никогда не было.

«Плюс сам формат рынка изменился, потому что это стало очень просто. Бюрократия ушла, появились приложения. Плюс история о запрете на вывод капитала, люди сидят с деньгами в Украине и вынуждены куда-то эти деньги направлять. И потому мы видим, что работающий в Украине бизнес вынужден инвестировать. Иногда даже в необычные для себя проекты, как в этом году в энергетике. Люди вынуждены инвестировать в облигации», — отметил эксперт.

Президент Инвестиционной Группы УНИВЕР Тарас Козак считает, что толчком к повышению интереса к ОВГЗ стал запуск военных облигаций. Их поручили продавать Минцифры, а министерство выполнило эту задачу достаточно качественно.

«Сегодня, для того чтобы купить ОВГЗ, надо иметь 1000 грн, Дію и все. Дальше все делается автоматически, и затем через некоторое время эта 1000 грн возвращается с процентами. И все это очень просто. И стало понятно, что облигации — это не бумажки, которые деды и бабы рассказывали, что их когда-то в Союзе вместо зарплаты выдавали, а это нормальный инструмент с нормальной доходностью выше инфляции», — отметил Тарас Козак.

По его словам, с начала 2022 года по ноябрь 2024 года количество украинцев, которые инвестировали средства в облигации, выросло с 25 тысяч до 200 тысяч человек.

«В 8 раз выросло количество людей, которые это используют. Первое — это Дія, ОВГЗ. Второе — это Монобанк, который тоже дал в своем приложении возможность покупать ОВГЗ одним щелчком. Это дало толчок развитию рынка капиталов. Фондовый рынок, я бы сказал, умер», — сказал эксперт.

Основатель Inzhur Андрей Журжий согласился с тезисом Тараса Козака о том, что фондовый рынок как таковой в Украине умер. Настал момент и возможность зарождения рынка капиталов, когда компании инвестируют в свою репутацию, в продукты.

Вместе с тем, по его мнению, традиционные инвестиции в недвижимость, в котлован тоже как таковые умерли, потому что украинец не готов сейчас принимать риск инвестирования в фундамент для того, чтобы получить свои квадратные метры. Зато украинцы охотнее инвестируют вместе с такими компаниями как Inzhur (инвестиционный фонд недвижимости, приносящий пассивный доход).

«Inzhur на сегодняшний день, на время полномасштабки, это 10 000 инвесторов. Это 2,3 млрд грн в управлении. То есть 70 млрд ОВГЗ со всей государственной машиной и 2,3 млрд маленькая компания Inzhur. И более 215 млн грн выплаченных дивидендов», — отметил Андрей Журжий.

Почему инвесторы выбирают ОВГЗ?

Эксперты сошлись во мнении о том, что ОВГЗ — один из самых стабильных инвестиционных инструментов на сегодняшний день. Тарас Козак отметил, что доходность по ОВГЗ колеблется в районе 15−16% в зависимости от срока, на который вы инвестируете.

В то же время с дохода по ОВГЗ нет налогов. В отличие от депозитов или любых других инструментов, доход по которым облагается налогом по ставке 18% НДФЛ плюс 1,5% военный сбор (а может быть и 5%, если президент подпишет закон об увеличении ВС).

«Данные последних аукционов — в октябре больше всего привлечено средств государством через ОВГЗ — более 100 млрд грн за один месяц. Это просто нонсенс, огромные средства», — отметил Козак, подчеркнув, что при этом доходность с ОВГЗ падает и сегодня инвесторы получают меньше, чем несколько месяцев назад.

ксперт считает, что хотя эта ситуация странная, это показывает, что рынок очень стабилен, доходности фактически не подвергаются сомнению, украинцы верят в ОВГЗ, равно как и банки.

Финансовый эксперт сайта Минфин Алексей Козырев убежден, что в скором времени государство пойдет на повышение доходности ОВГЗ.

«Я считаю, что может быть ситуация, что средства физлиц государству понадобятся, и я прогнозирую, что скоро они на 0,5% — 1% могут поднять доходность. В гривне», — отметил он.

Украинцев хотят обязать покупать ОВГЗ с зарплаты?

Еще один вопрос, который живо обсуждали эксперты на конференции «Жить на проценты» — предложение председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева относительно привлечения денег для государства, вычислив из зарплаты каждого украинца 7% в качестве приобретения ОВГЗ .

Заместитель директора Dragon Capital Сергей Фурса посоветовал не бояться этой инициативы, ведь, по его мнению, она не будет реализована.

«Эта идея неинтересна и нереалистична одновременно. Она уничтожит только зарождающийся рынок. Потому что, когда вы кого-то заставляете, люди думают, что это не что-то полезное, если вас заставляют это делать. Поэтому навязывание облигаций убьет рынок. Потому эта идея неинтересна. А нереалистично потому, что украинское государство принимает только популярные решения. А это решение очень непопулярно», — считает эксперт.

К тому же, он напомнил, что внешний долг Украины продолжает увеличиваться, а обслуживание этого долга будет дорого стоить бюджету, и это будет проблемой следующих лет. Поэтому, по мнению Сергея Фурсы, привлекать еще больше денег за счет дорогостоящего внутреннего долга не имеет смысла. Потому что государство не может позволить себе так сильно увеличивать долг, ведь его потом нужно будет обслуживать, а этого государство может «не вывезти».

Надежны ли корпоративные облигации?

Эксперты также упомянули рынок корпоративных облигаций. По словам Сергея Фурсы, инвесторам нужно готовиться к выходу на этот рынок, выполнив следующие два действия

Оценив даже не возможность платить, а то, будет ли у компаний желание платить. Оцениваете владельца, менеджмент и то, как эти бизнес-компании себя вели на протяжении своей истории. Это очень важно, ведь часто украинские компании пользуются кризисами просто для того, чтобы не платить проценты инвесторам. Проведя кредитный анализ платежеспособности компании. Проанализировать рынок, на котором работает компания, финансы этой компании. Возможно, обратиться к аналитикам для подробного изучения этого вопроса.

Основатель Inzhur Андрей Журжий признался, что не верит в историю, когда инвестор будет самостоятельно проводить такой анализ. В свою очередь, он верит, что в Украине продолжат появляться такие управляющие компании как Inzhur, которые будут создавать фонды, чтобы научить розничного инвестора зарабатывать на инвестировании в те или иные проекты и одновременно дать старт построению рынка капитала в Украине.

«А дальше мы говорим: если вы хотите иметь ежемесячный стабильный пассивный доход, вы инвестируете в фонды от Inzhur с контрактами в McDonald's или с супермаркетами Сильпо. Если вы хотите зарабатывать на капитализации, в ближайшие недели будет запущен энергетический фонд. Компания выиграла контракт с Укрэнерго на пять лет. И стратегия этого фонда, чтобы за счет этих зарабатываемых денег инвестировать в построение новой энергетики. Я всегда говорю, что украинец отвечает на то, что ему россияне гасят свет тем, что он свою 1000 долларов или 10000 грн инвестирует в построение нового поколения», — отметил Андрей Журжий.

Куда вложить 10 000 долларов прямо сегодня?

Участники дискуссии согласились, что в Украине можно и нужно инвестировать. В то же время Тарас Козак отметил, что если речь идет о краткосрочном инвестировании, например, на год, то это должны быть очень ликвидные и надежные инструменты: «Это, в первую очередь, ОВГЗ, это 10−15% корпоративных облигации, это фонды, например недвижимости, которые имеют вторичное обращение».

Относительно долгосрочных инвестиций Сергей Фурса выделил сельскохозяйственные земли. В то же время он согласился с мнением Тараса Козака. «Если краткосрочное инвестирование, то действительно это только ОВГЗ», — резюмировал заместитель директора Dragon Capital.

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