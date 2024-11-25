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25 ноября 2024, 13:34 Читати українською

Доллар сдает позиции после новых назначений Трампа

Доллар сдает позиции в понедельник, так как инвесторы предположили, что выбор министра финансов США успокоит рынок облигаций и приведет к снижению доходности, пишет Reuters.

Доллар сдает позиции в понедельник, так как инвесторы предположили, что выбор министра финансов США успокоит рынок облигаций и приведет к снижению доходности, пишет Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКакая ситуация на рынкеДоходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,351% с 4,412% в пятницу, так как Трамп выбрал на пост главы Минфина основателя хедж-фонда Key Square Group Скотта Бессента, которого рынок облигаций приветствовал как опытного финансиста Уолл-стрит и фискального консерватора.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какая ситуация на рынке

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,351% с 4,412% в пятницу, так как Трамп выбрал на пост главы Минфина основателя хедж-фонда Key Square Group Скотта Бессента, которого рынок облигаций приветствовал как опытного финансиста Уолл-стрит и фискального консерватора.

Однако Бессент также открыто выступал за сильный доллар и поддерживал тарифы, что говорит о том, что любой откат валюты может быть мимолетным.

«Бессент публично восхвалял силу доллара после известий о победе Трампа на выборах, поэтому я признаю, что меня несколько озадачило предположение о том, что ослабление доллара связано с его назначением», — сказал Рэй Этрилл, глава отдела валютных исследований NAB.

Читайте: Инвестор Скотт Бессент может стать министром финансов США

«Он ярый фискальный ястреб, так что, возможно, это имеет отношение к делу, но в этом вопросе нужно видеть, чтобы верить».

На должность главы Управления и бюджета (OMB) Трамп выдвинул кандидатуру Рассела Уогта, а на должность министра труда — Лори Чавес-Деремер.

Доллар, вероятно, нуждался в некоторой консолидации, поскольку он растет уже восемь недель подряд, а многие технические индикаторы сигналят о перекупленности.

По состоянию на 09:00 индекс USD торговался с понижением на 0,55%, у отметки 106,97, достигнув в пятницу двухлетнего пика 108,07. Доллар упал на 0,32% по отношению к японской иене до 154,25 и еще больше отдалился от недавнего пика 156,76.

Читайте: Команда Трампа рассматривает любительницу криптовалют на должность нового главы SEC — CoinDesk

Евро вырос на 0,6% до $1,0480 и удалился от двухлетнего минимума пятницы $1,0332. Сопротивление находится на уровнях $1,0555 и $1,0610, а поддержка — на $1,0195 и основном уровне $1,0000.

В пятницу единая валюта пострадала, так как европейские индексы деловой активности (PMI) показали общую слабость.

На этом фоне доходность европейских облигаций резко упала, увеличив разрыв с доходностью казначейских облигаций в пользу доллара. Рынки также оценили вероятность более агрессивного смягчения со стороны Европейского центрального банка: вероятность снижения ставки на полпункта в декабре выросла до 59%.

В то же время фьючерсный рынок пересмотрел вероятность снижения ставки ФРС на четверть пункта в декабре до 52% по сравнению с 72% месяц назад.

Теперь рынки предполагают 154 базисных пункта смягчения ЕЦБ к концу следующего года по сравнению с 65 базисными пунктами от ФРС.

Читайте: Миллиардер Говард Лутник может возглавить министерство торговли США

Тем временем биткоин торгуется практически без изменений в понедельник, ранее столкнувшись с небольшой фиксацией прибыли перед барьером в $100 000. На момент написания материала цифровая монета торговалась на отметке $98 000.

С момента выборов в США биткоин подорожал более чем на 40% на ожиданиях, что Трамп ослабит регулирование криптовалют.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
25 ноября 2024, 13:55
#
Аж так здає, що в парі з гривнею в щільну підійшов до піку :)
+
0
TattiReuven
TattiReuven
25 ноября 2024, 16:03
#
Становится все интересней
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