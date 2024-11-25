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25 ноября 2024, 13:15 Читати українською

Инвестор Скотт Бессент может стать министром финансов США

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что выдвинет на пост министра финансов в своей администрации известного инвестора Скотта Бессента. Об этом пишет Reuters.

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что выдвинет на пост министра финансов в своей администрации известного инвестора Скотта Бессента.
Фото: golosameriki

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Что известно

Уолл-стрит внимательно следила за тем, кого выберет Трамп, особенно учитывая его планы перестроить мировую торговлю с помощью пошлин, а также продлить и, возможно, расширить налоговые льготы, введенные во время его первого президентского срока.

Бессент, которому сейчас 62 года, сделал карьеру в финансовом секторе и ранее работал у миллиардера Джорджа Сороса. В 2015 году основал хедж-фонд Key Square, через принесший инвесторам прибыль в 13% во многом благодаря верному предсказанию об исходе референдума о выходе Британии из ЕС и соответственным ставкам на падение фунта.

Читайте: Команда Трампа рассматривает любительницу криптовалют на должность нового главы SEC — CoinDesk

В лице Бессента во главе Минфина Уолл-стрит получит сторонника налоговой реформы и дерегулирования.

По мнению некоторых стратегов, его назначение принесет облегчение рынкам и может снизить вероятность введения жестких тарифов.

Читайте: Миллиардер Говард Лутник может возглавить министерство торговли США

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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