АРМА привлекла 10 миллионов гривен на аукционах по продаже арестованного имущества

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на этой неделе реализовало арестованных активов на общую сумму 10,1 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

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Подробности

«В течение недели Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) успешно реализовало арестованную продукцию через платформу Prozorro.Продажи. Общая сумма реализации составила более 10 млн гривен, включая таможенные платежи», — говорится в сообщении.

Среди реализуемых активов:

алкогольная продукция на сумму 5,7 млн грн

генераторы на 1,5 млн грн

древесина на 1,2 млн грн

смешанная партия товаров (фонарики, газовые водки и обогреватели) на 914 тыс. грн.

Также агентству удалось продать 63 картины из коллекции Виктора Медведчука на общую сумму 788 тысяч. грн.

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Все средства от продажи активов пойдут в государственный бюджет Украины.

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Напомним

Самым дорогим лотом из всех часов Медведчука стали часы марки «Patek Philippe», которые были реализованы за 1 271 503 грн.

«Минфин» публиковал фото самых дорогих часов Медведчука, выставленных на продажу.