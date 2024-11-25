Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на этой неделе реализовало арестованных активов на общую сумму 10,1 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
АРМА привлекла 10 миллионов гривен на аукционах по продаже арестованного имущества
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«В течение недели Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) успешно реализовало арестованную продукцию через платформу Prozorro.Продажи. Общая сумма реализации составила более 10 млн гривен, включая таможенные платежи», — говорится в сообщении.
Среди реализуемых активов:
- алкогольная продукция на сумму 5,7 млн грн
- генераторы на 1,5 млн грн
- древесина на 1,2 млн грн
- смешанная партия товаров (фонарики, газовые водки и обогреватели) на 914 тыс. грн.
Также агентству удалось продать 63 картины из коллекции Виктора Медведчука на общую сумму 788 тысяч. грн.
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Все средства от продажи активов пойдут в государственный бюджет Украины.
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Напомним
Самым дорогим лотом из всех часов Медведчука стали часы марки «Patek Philippe», которые были реализованы за 1 271 503 грн.
«Минфин» публиковал фото самых дорогих часов Медведчука, выставленных на продажу.
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