НБУ изменяет валютные ограничения, МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины: главное за среду

Для минимизации рисков обхождения действующих валютных ограничений Национальный банк с 20 ноября 2024 г. устанавливает запрет на использование валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Нацбанк рассматривает новое смягчение валютных ограничений и опрашивает финансистов

Национальный банк работает над новой порцией смягчения валютных ограничений. Сейчас регулятор рассматривает возможность вывода капиталов для бизнеса.

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд несущественно улучшил прогноз роста реального ВВП Украины до 4% в 2024 году, а также до 2,5−3,5% в следующем.

Украинцы активно перевкладываются в валютные депозиты: сколько на них можно заработать в крупных банках