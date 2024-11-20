Украинцы переходят в валютные депозиты: сколько на них можно заработать в крупных банках

Крупные банки приостановили пересмотр депозитных ставок. За последние две недели из 28 участников нашего депозитного обзора доходность вкладов для частных клиентов изменили всего два финучреждения. Какие проценты можно получить в банках с депозитными портфелями физлиц от 2 млрд грн — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Украинцы — бизнес и физлица — по данным НБУ, принесли в украинские банки в октябре 36,07 млрд грн. Причем рекордсменом здесь стал бизнес: в нацвалюте депозиты юрлиц выросли на 3,8% - до 963,46 млрд грн. В то же время население положило в банки в гривне всего 1,94 млрд грн (+0,3% м/м) и в целом держало в нацвалюте 767,62 млрд грн.

В СКВ ситуация была кардинально иной. По корпоративным клиентам статистика НБУ показала оттоки: в гривневом эквиваленте бизнес забрал валюты из банков 6,6 млрд грн, или 1,6% от показателей сентября. Физлица же продолжили перевкладываться в депозиты в валюте, положив в украинские банки 5,46 млрд грн (+1,4% м/м).

Перевложение физлиц своих денег из гривневых в валютные депозиты особенно заметно по итогам третьего квартала. Срочные депозиты частных вкладчиков в гривне выросли на 0,4% за квартал, а в валюте — на 0,6%.

«Благодаря более быстрому росту остатков на текущих счетах, доля срочных средств в гривне в дальнейшем снизилась на 0,3 п.п. — до 34,3%. Уровень долларизации вкладов клиентов вырос на 0,5 п.п. — до 33,1%, больше всего вследствие ослабления курса гривны», — отметил НБУ.

При этом в целом объемы гривневых средств населения, по данным НБУ, выросли на 1,2% кв/кв, тогда как в инвалюте рост составил 2,3%, «больше всего вследствие ослабления курса гривны».

Свою лепту в такие настроения украинцев вносят растущая инфляция и валютные колебания. Нацбанк и дальше будет позволять гривне медленно девальвировать. В бюджете-2025, напомним, уровень инфляции заложен на уровне 9,5%, а курс — на уровне 45 грн/долл.

Что говорят банкиры

Финансисты пока не подтверждают то, что официально констатировал НБУ — рост долларовых вкладов населения. В Ощадбанке сообщили, что «доля вкладов в инвалюте по физлицам банка за третий квартал 2024 года, по сравнению со 2 кварталом 2024 года и 3 кварталом 2023 года, осталась без изменений». Показатели доли в портфеле в нацвалюте и СКВ в октябре, по сравнению с сентябрем, тоже не изменились.

Доля вкладов в иностранной валюте за третий квартал не изменилась и в Радабанке, оставшись в пределах 24−26%, рассказал начальник управления продуктов розничного и частного бизнеса Радабанка Дмитрий Лаврушин. В октябре, напротив, ускорился приток средств в гривне: гривневый портфель увеличился на 10%. Такой рост банкир объяснил стартом акционного депозита, о чем мы писали раньше.

Еще в одном банке вообще говорят о снижении доли валютных вкладов.

«У МТБ Банка исторически достаточно значительная доля вкладов в СКВ по вкладам физических лиц. Это обусловлено тем, что банк обслуживает большое количество клиентов — моряков и членов их семей.

Впрочем, такая доля имеет в банке устойчивую тенденцию к снижению от 65,9% по состоянию на 1.10.2023 г. до 61,0% по состоянию на 1.07.2024 г., и до 59,8% по состоянию на 1.10.2024″, — говорит заместитель главы правления МТБ Банка Геннадий Тищенко. Он также добавляет, что в октябре вклады физлиц в банке уменьшились на 0,8%: «в повалютном разрезе тенденция по гривне была минус 1%, по валюте — минус 0,8%», — уточнил Тищенко.

В Идея Банке, в то же время, не стремятся активно привлекать вклады в СКВ, хотя прирост вкладов в октябре был значительно выше, чем по системе, сообщил «Минфину» директор по развитию бизнеса банка Владимир Малый. «За месяц прирост составил 5,6%. Портфель депозитов физических лиц в СКВ почти не изменился», — уточнил он.

Об увеличении валютных вкладов населения говорят в Глобусе, Укрсиббанке и Правэксе.

Так, «в 3 квартале доля депозитов физлиц в СКВ составила 9,8%, данная доля выросла на 0,28%, по сравнению со 2 кварталом 2024 года» — говорит директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. В октябре же, говорит он, валютный портфель банка в целом уменьшился на 1,98%, доля валютных вкладов в общем портфеле физлиц уменьшилась до 9,71%.

По словам начальника управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслана Левчина, «доля вкладов в инвалюте по физлицам за 3 квартал 2024 года, по сравнению со 2 кварталом 2024 года, увеличилась на 2,7 п.п., а по сравнению с 3 кварталом 2023 г., — на 5,4 п.п.». Росли валютные вклады и в октябре: в СКВ они увеличились на 1,0 п.п., а в гривне — на 0,1 п.п.

На 4%, по данным начальника отдела по работе с физическими лицами Главного управления бизнеса Правэкс Банка Олега Зайца, выросли в третьем квартале валютные депозиты, в гривне же прирост составил больше — 7%.

«В то же время ставки по депозитам в гривне мы не меняли и предлагаем до 13,5%, что также является самым лучшим предложением среди банков с иностранным капиталом», — говорит Олег Заяц и добавляет, что ставки банк менять пока не планирует.

Другие банки, которые дали нам ответы, также повышать ставки пока не планируют. Возможности повышения доходности гривневых вкладов Дмитрий Замотаев называет «очень ограниченными», но добавляет, что банк готов быстро корректировать ставки «в случае изменения рыночной конъюнктуры».

Некоторые финучреждения будут «компенсировать» отсутствие планов по повышению ставок проведением акций. Сейчас повышенные акционные проценты, кроме Радабанка, можно также получить в Правэкс Банке — акция в этом финучреждении продлится до 30 ноября. Акции и другие поощрительные мероприятия планируется и в МТБ Банке. В Идея Банке сейчас предлагают стартовые условия для новых вкладчиков под 17% годовых на 100 дней.

Как банки меняли ставки

Изменений по вкладам в долларе и евро ни один из крупных банков в этот раз не проводил. В гривне два финучреждения корректировали ставки.

ОТП Банк на 0,2 п.п. снизил доходность 3-месячных вкладов в гривне и теперь платит по ним 9,29% годовых. Остальные ставки остались без изменений.

Райффайзен Банк снизил ставки по всем вкладам в линейке срочных вкладов сразу на 2 п.п. После изменений доходность вкладов на 6 месяцев и 1 год достигает 6,5% годовых, на 3 месяца — опустилась до 5,5% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.11.2024−18.11.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.11.2024−18.11.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.11.2024−18.11.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.