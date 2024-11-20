Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс по определению реализатора ювелирных изделий и антиквариата, изъятого у бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Об этом написала глава агентства Елена Дума.
«Faberge» Медведчука: АРМА готовит продажу ювелирных изделий и антиквариата
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«Faberge» Медведчука
Среди выставленного имущества на реализацию большая часть — изделия таких именитых ювелирных домов как Faberge и Cartier.
В частности, будут реализовываться имущество, изъятое во время обысков в «Медвежьей дубраве»:
- Драгоценные украшения от мировых ювелирных брендов.
- Иконы и другие предметы культа.
- Часы, которые будут символически считать время до победы.
- Монеты, представляющие историческую ценность.
- Статуэтки и другие антикварные изделия.
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После избрания организатора торгов, им будет проведена независимая оценка актива, после чего все это имущество будет выставлено на аукцион на Прозорро.Продажи.
Конечный срок подачи документов для участия в конкурсе — 5 декабря 2024 года 16:00.
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Напомним
Самым дорогим лотом из всех часов Медведчука стали часы марки «Patek Philippe», которые были реализованы за 1 271 503 грн.
«Минфин» публиковал фото самых дорогих часов Медведчука, выставленных на продажу.
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