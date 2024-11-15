Институт нацпамяти поддержал переименование копейки в шаг

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти поддержала инициативу Национального банка Украины о замене названия «копейка» на удельный украинский «шаг». Об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил на своей странице в фейсбуке.

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«Имеем однозначное экспертное „да“ от восьми членов экспертной комиссии Украинского института национальной памяти о том, насколько губительна для Украины по своей сути копейка и ее использование как инструмента в идеологической колонизации, оккупации и русификации денежного обращения Украины, а следовательно, и государства в целом. Экспертная комиссия единодушно поддержала замену названия „копейка“ на удельный украинский „шаг“!», — написал он.

Напомним, Национальный банк Украины предлагает изменить название украинской мелкой разменной монеты — вместо «копейка» назвать ее «шаг».

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