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15 ноября 2024, 19:17 Читати українською

Институт нацпамяти поддержал переименование копейки в шаг

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти поддержала инициативу Национального банка Украины о замене названия «копейка» на удельный украинский «шаг». Об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил на своей странице в фейсбуке.

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти поддержала инициативу Национального банка Украины о замене названия «копейка» на удельный украинский «шаг».

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«Имеем однозначное экспертное „да“ от восьми членов экспертной комиссии Украинского института национальной памяти о том, насколько губительна для Украины по своей сути копейка и ее использование как инструмента в идеологической колонизации, оккупации и русификации денежного обращения Украины, а следовательно, и государства в целом. Экспертная комиссия единодушно поддержала замену названия „копейка“ на удельный украинский „шаг“!», — написал он.

Напомним, Национальный банк Украины предлагает изменить название украинской мелкой разменной монеты — вместо «копейка» назвать ее «шаг».

К теме: Сколько будет стоить переименование копейки на шаг, и кто за это заплатит

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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asdf2024
asdf2024
15 ноября 2024, 19:26
#
Очень потужный и важный ШАГ.
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TAN72
TAN72
15 ноября 2024, 19:32
#
Спрашивают у кого угодно, только не у людей.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
15 ноября 2024, 19:49
#
Наверно, это переименование — входит в «план Перемоги» Зеленского…🤔🙃
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