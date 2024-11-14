Главное за четверг: Выделение 4 млрд евро, облигации Украины подскочили в цене и что будет с курсом

Население снова запаниковало по поводу перспектив гривны. Это выражается не только в рекордных покупках валюты, но и массовом пересмотре гражданами своих гривневых вложений — от депозитов до ОВГЗ. Но действительно ли покупка СКВ сейчас оправдана во всех случаях и следует ли выходить из гривневых инструментов окончательно, разберем подробнее.

Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4 миллиарда евро в пределах Ukraine Facility

Сегодня, 14 ноября, Европейская комиссия дала положительную оценку индикаторам, которые Украина выполнила в рамках Плана Украины для Ukraine Facility, предусмотренных для третьего квартала 2024 года.

Облигации Украины подскочили в цене: Инвесторы ожидают, что Трамп остановит войну

Суверенные облигации Украины, деноминированные в долларах, выросли на 12% за последний месяц, ожидая, что переизбрание Дональда Трампа приведет к прекращению огня и повысит способность Украины выплачивать кредиторам.

Что произойдет с курсом доллара. Прогнозируем влияние Трампа на валютные рынки (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

Влияние Трампа на валютные рынки

Торговые войны при Трампе

Как повлияют налоговые инициативы Трампа на Украину

Курс доллара на конец 2024 года — начало 2025 года

Прогноз курса доллара и евро на период с 14 по 20 ноября

Эффект Трампа: как «Минфин» сменил свой портфель акций в день выборов

Победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 добавила оптимизма финансовым рынкам США. S&P 500 за неделю прибавил более 5%, RUSSEL 2000 — 9%, DOW JONES — 4,7%. Но влияние на агрессивный портфель акций «Минфина» не было столь однозначным. Рассказываем как эффект Трампа повлиял на наши инвестиционные решения.