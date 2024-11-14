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14 ноября 2024, 17:02 Читати українською

Глобальный криптовалютный рынок превысил $3 триллиона

Стоимость глобального рынка криптовалют превысила $3 трлн, поскольку избрание Дональда Трампа президентом США стимулировало ожидания более дружественного регулирования рынка со стороны США, что могло бы положить начало новому буму во всех сегментах этого класса активов. Об этом сообщает Reuters.

Стоимость глобального рынка криптовалют превысила $3 трлн, поскольку избрание Дональда Трампа президентом США стимулировало ожидания более дружественного регулирования рынка со стороны США, что могло бы положить начало новому буму во всех сегментах этого класса активов.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Общая рыночная стоимость криптовалюта достигла почти $3,2 трлн утром 14 ноября в Азии, согласно данным CoinGecko.

Это превышает максимальные показатели 2021 года, когда стимулирование экономики в условиях пандемии способствовало спекулятивным инвестициям.

Биткоин доминирует на рынке и достижение рекордной рыночной стоимости совпало с повышением цены актива до рекордных $93 480.

«Обычно рынок работает так: сначала прорывается биткоин, а затем за ним идут другие альтокины. Происходит постепенная ротация капитала… и мы можем ожидать дальнейшего роста общей капитализации», — отметил Мэтью Дибб, главный инвестиционный директор Astronaut Capital.

Победа Трампа, а также нескольких приверженных криптовалютам законодателей в Конгрессе, вызвала волну оптимизма, поскольку, вероятно, уменьшила часть неопределенности относительно регулирования в США.

Читайте также: Регулирование криптовалют в Украине: Железняк рассказал о прогрессе в работе над законом

Биткоин удвоил свою стоимость в этом году и вырос на 30% с момента выборов в США 5 ноября до $90 000. Ethereum подорожал примерно на 33% с момента выборов до $3 220.

Нынешний подъем криптовалют может продолжаться дальше.

«Энтузиасты биткоинов известны своими смелыми прогнозами, но достижение $100 000 до конца года кажется возможным», — сказал Карл Сзантир, основатель и управляющий партнер Blockstone Capital.

Напомним

«Минфин» писал, что Dogecoin, который поддерживает миллиардер и союзник Трампа Илон Маск, вырос за неделю почти на 150%, а биткоин обошел серебро по капитализации.

В отчете инвестиционного банка Standard Chartered утверждается, что капитализация крипторынка может возрасти до $10 трлн к 2026 году при администрации Дональда Трампа.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
14 ноября 2024, 17:30
#
Більше 60% у біткоїна…
+
0
Kolya12377
Kolya12377
14 ноября 2024, 19:20
#
Хайп пустого места продолжается. В т.ч. и здесь.
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