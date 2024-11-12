Прибыли банков, миссия МВФ и рост биткоина: главное за вторник

За девять месяцев 2024 года платежеспособные банки получили 118 млрд. грн. чистой прибыли. Главным фактором прибыльности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ.

Миссия МВФ начала переговоры по шестому пересмотру программы транша. Что должна выполнить Украина

11 ноября руководство Министерства финансов, Нацбанка и эксперты Международного валютного фонда приступили к обсуждению шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

Биткоин достиг $89 000 и обошел серебро по капитализации

Цена биткоина достигла $89 000. При этом капитализация первой криптовалюты достигла $1,76 трлн и обошла серебро по капитализации.

Цены на продукты ставят рекорды: почему производители переписывают ценники «с запасом»