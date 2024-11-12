За девять месяцев 2024 года банки получили 118 млрд грн чистой прибыли
Прибыли банков, миссия МВФ и рост биткоина: главное за вторник
За девять месяцев 2024 года платежеспособные банки получили 118 млрд. грн. чистой прибыли. Главным фактором прибыльности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ.
Миссия МВФ начала переговоры по шестому пересмотру программы транша. Что должна выполнить Украина
11 ноября руководство Министерства финансов, Нацбанка и эксперты Международного валютного фонда приступили к обсуждению шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).
Биткоин достиг $89 000 и обошел серебро по капитализации
Цена биткоина достигла $89 000. При этом капитализация первой криптовалюты достигла $1,76 трлн и обошла серебро по капитализации.
Цены на продукты ставят рекорды: почему производители переписывают ценники «с запасом»
Рост цен продолжает ускоряться. По данным Госстата, в октябре потребительская инфляция в годовом исчислении выросла до 9,7%, сравнивая с 7,5% в сентябре. Активнее всего дорожают продукты. Минфин разбирался, почему это происходит, и какие ценники на еду увидим уже в ближайшее время.
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